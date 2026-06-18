¿Qué beneficios obtienen y qué obligaciones tienen EU e Irán en el acuerdo de paz?

El pacto inicial entre Estados Unidos e Irán para detener la guerra que sostuvieron durante más de tres meses ha comenzado a definir los términos con los que operarán de ahora en adelante ambos países.

El documento plantea un esquema de beneficios inmediatos y obligaciones que, de acuerdo con los primeros análisis de los especialistas, muestra una clara ventaja para la economía e impulso financiero de Irán que para los objetivos de seguridad de largo plazo de EU.

El texto del memorando funciona como un mecanismo de transición: congela las acciones militares terrestres y navales, pero traslada las discusiones técnicas más complejas —como el futuro del programa de enriquecimiento nuclear iraní— a una segunda fase de negociaciones que se llevará a cabo en los próximos dos meses.

¿Qué beneficios obtiene Irán?

Levantamiento del bloqueo naval: Estados Unidos se compromete a retirar de forma inmediata el bloqueo militar que mantenía sobre los puertos de la República Islámica en el Golfo Pérsico.

Estados Unidos se compromete a retirar de forma inmediata el bloqueo militar que mantenía sobre los puertos de la República Islámica en el Golfo Pérsico. De vuelta al mercado petrolero: Teherán recibe permisos técnicos específicos ( waivers ) que le permiten volver a exportar crudo desde terminales clave como la Isla de Jarg, sin necesidad de esperar a que se firme un tratado nuclear definitivo.

Teherán recibe permisos técnicos específicos ( ) que le permiten volver a exportar crudo desde terminales clave como la Isla de Jarg, sin necesidad de esperar a que se firme un tratado nuclear definitivo. Se levantan los bloqueos financieros de Irán: Washington aceptó levantar temporalmente las restricciones bancarias internacionales, lo que facilita el procesamiento de los pagos derivados de la venta de petróleo y funciona como un tanque de oxígeno para su economía interna, afectada por la inflación y la devaluación de su moneda.

Lo que debe dar Irán

Apertura de vías marítimas: La principal obligación inmediata de Teherán es reabrir el Estrecho de Ormuz

La principal obligación inmediata de Teherán es reabrir el Concesiones nucleares mínimas: En esta primera etapa, el gobierno iraní no asume compromisos sustanciales de reducción o desmantelamiento de su infraestructura atómica, postergando esos límites para las mesas de diálogo posteriores.

Beneficios para Estados Unidos

Baja en los precios del combustible: El anuncio del acuerdo estabilizó los mercados y provocó un descenso inmediato en los precios internacionales del petróleo, llevando el costo de la gasolina en territorio estadounidense por debajo de los 4 dólares por galón por primera vez en meses.

El anuncio del acuerdo estabilizó los mercados y provocó un descenso inmediato en los precios internacionales del petróleo, llevando el costo de la gasolina en territorio estadounidense por debajo de los 4 dólares por galón por primera vez en meses. Garantía de tránsito comercial: El libre flujo por el Estrecho de Ormuz disminuye la presión sobre las cadenas de suministro globales que se vieron afectadas durante las semanas de hostilidades directas.

¿De verdad funcionará este acuerdo?

Los términos del memorando han generado posturas encontradas dentro de los círculos políticos en Washington. Críticos y expertos ligados a la Fundación para la Defensa de las Democracias advierten que permitir transacciones financieras debilita las sanciones económicas acumuladas durante años, restando efectividad a la principal herramienta de presión no militar que poseía el gobierno estadounidense.

Por el contrario, defensores de los canales diplomáticos, como el Consejo Nacional de la Comunidad Iraní-Estadounidense, argumentaron que estas medidas no representan acuerdos unilaterales, sino renovar políticas que ya se habían tratado pero que no lograron evitar el estallido de la guerra. En el plano técnico, analistas del Instituto de Washington manifestaron su escepticismo respecto a los próximos 60 días de conversaciones, señalando que el borrador actual evita resolver las causas de fondo del conflicto y simplemente posterga las decisiones más complejas.