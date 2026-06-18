Donald Trump firmó el memorando de entendimiento para poner fin a la guerra en Irán
Donald Trump firmó en el Palacio de Versalles un memorándum de entendimiento con Irán que contempla un cese al fuego y el levantamiento de sanciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves en el Palacio de Versalles un memorándum de entendimiento con Irán. El acuerdo provisional, suscrito durante la cumbre del G7 en Francia, contempla un cese inmediato de las hostilidades y el compromiso iraní de no fabricar armas nucleares.