Hechos Meridiano tendrá fuerte cambio en sus conductores; ¿se va Villalvazo?

Azteca Noticias prepara una serie de cambios a partir del lunes 31 de agosto de 2026 y el programa de Hechos Meridiano no es la excepción.

La icónica programación de la tarde se renovará y tendrá nuevas sorpresas para todos los que les gusta informarse con la verdad mientras se encuentran disfrutando de sus alimentos.

¿Qué cambio tendrá Hechos Meridiano de TV Azteca?

El programa informativo que hasta ahora estuvo a cargo de la dupla conformada por Alejandro Villalvazo y Lucy Bravo se prepara para una nueva etapa con cambios en su equipo de conducción.

Para seguir con el estilo directo y tono característico del espacio, el señalamiento y la visión periodística de Alejandro Villalvazo continuará, a los que ahora se sumará la icónica periodista Christian Lara.

¿Qué pasará con Lucy Bravo?

Esto no significa que Lucy Bravo dejará de ser parte del equipo ni del proyecto integral de TV Azteca, por el contrario, formará parte de los cambios para seguir creciendo como la mejor apuesta informativa del país.

La periodista continuará desempeñando un rol clave en la cobertura informativa, llevando la información más relevante a las familias mexicanas a través de los espacios y transmisiones de ADN Noticias.

“Hoy me toca cerrar un ciclo en #HechosMeridiano” 📺❤️



Después de una etapa al frente de #HechosMeridiano, @BravoLucy se despide del noticiero para comenzar un nuevo reto profesional al frente de “Es Noticia” en @adnnoticiasmx



Y mientras Lucy emprende un nuevo camino,… pic.twitter.com/KrDssqvNM9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 28, 2026

¿A qué hora es Hechos Meridiano?

El programa informativo mantendrá su emisión habitual en el horario de 2:00 a 3:00 de la tarde, marcando una nueva etapa bajo la conducción estelar de Christian Lara y Alejandro Villalvazo.

El espacio noticioso busca renovar su dinámica en pantalla mientras reafirma su compromiso de ofrecer al público la información más relevante, el análisis de lo que pasa a diario y la cobertura de los hechos que marcan a México y al mundo.

¿Dónde puedes ver Hechos Meridiano en vivo?

Para todos aquellos espectadores que buscan mantenerse bien informados con un periodismo sustentado en hechos, el noticiero vespertino de Azteca Noticias está disponible de lunes a viernes a través de Azteca UNO y todas las plataformas digitales.

