Lucy Bravo y Alejandro Villalvazo apuestan por un periodismo con verdad

Para Lucy Bravo y Alejandro Villalvazo, la unión dentro de Azteca Noticias representa mucho más que compartir pantalla: es un compromiso con el periodismo con verdad. Ambos coinciden en que esta alianza debería ser algo natural, pues su objetivo es claro: mantener informado al ciudadano con responsabilidad. La agenda, aseguran, no la marcan ellos, sino la audiencia, la gente que día a día busca información confiable.