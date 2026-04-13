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Lucy Bravo y Alejandro Villalvazo apuestan por un periodismo con verdad

Para ambos periodistas, la unión no es casualidad, es el camino natural para informar con honestidad.

Para Lucy Bravo y Alejandro Villalvazo, la unión dentro de Azteca Noticias representa mucho más que compartir pantalla: es un compromiso con el periodismo con verdad. Ambos coinciden en que esta alianza debería ser algo natural, pues su objetivo es claro: mantener informado al ciudadano con responsabilidad. La agenda, aseguran, no la marcan ellos, sino la audiencia, la gente que día a día busca información confiable.

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