Helado provoca brote de listeria en Florida; hay 23 casos y 1 muerto

Una marca de helado causó preocupación entre los ciudadanos de Florida, Estados Unidos, luego de que se detectaron bacterias causantes de listeria en su fórmula.

Al momento, suman 23 casos, uno de los cuales se agravó hasta la muerte de la víctima, así lo informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Se espera que la cifra aumente.

De igual forma, dentro de las cifras se encontraban cinco mujeres embarazadas, de las cuales una perdió a su bebé por la infección.

Autoridades de Florida recomiendan a los ciudadanos tirar esta marca de helado

Al momento, todos los casos se concentran en residentes de Florida, y personas que han viajado a dicho estado en las últimas semanas.

Para determinar las causas del brote de listeria, los CDC hicieron un rastreo hasta dar con la marca de helado llamada Big Olaf Creamery, la cual sólo se distribuye en Florida.

Por lo anterior, la empresa Sarasota retiró la marca de sus tiendas.

Asimismo a través de su cuenta de Twitter, las de los CDC recomendaron a los ciudadanos de Florida desechar esta marca de helado y de presentar síntomas, acudir al hospital.

Además, se recomienda lavar todo lo que haya tenido contacto con el helado; en caso haber comido helado recientemente y no saber si fue de dicha marca, preguntar en la tienda donde fue adquirido en dicho estado.

LISTERIA ICE CREAM OUTBREAK: Do not eat Big Olaf Creamery ice cream and throw away any leftovers. Businesses should not serve or sell it. CDC is working to determine if any other products are linked to illnesses.

For the latest info: https://t.co/0aGAF3ZL4j pic.twitter.com/iVnJiLAHqz — CDC (@CDCgov) July 8, 2022

¿Qué es y cuáles son los síntomas de la listeria?

De acuerdo con el Departamento de Salud de Nueva York, la Listeria o Listeria monocytogenes es una infección bacteriana que afecta a órganos específicos del cuerpo, tales como el cerebro o membranas de la médula espinal o torrente sanguíneo.

Aunque los expertos aseguran que cualquier persona puede contagiarse, los recién nacidos, personas de la tercera edad, embarazadas (que pueden transmitirlo a los fetos o al momento del parto) y personas con sistemas inmunológicos debilitados son los más vulnerables.

Su contagio suele ocurrir a través de alimentos y algunos de los síntomas que pueden aparecer entre el día 3 y 70 son:

- Fiebre

- Dolor de cabeza

- Náuseas

- Vómitos

- Pueden aparecer lesiones