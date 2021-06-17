Hombre pierde herencia de su difunta esposa por tener nuevo matrimonio

Un hombre perdió la herencia que le dejó su difunta esposa, luego de contraer matrimonio con otra mujer, por lo que tuvo que devolver a sus cuñados los bienes que le habían entregado. Los hechos se registraron en la provincia de La Coruña, España.

Luego de varios años en juicio, la Audiencia Provincial de La Coruña dio la razón a la hermana de la difunta esposa, por lo que los jueces sentenciaron al hombre a restituir la herencia a sus ex cuñados.

Esta decisión fue tomada porque el testamento que la mujer realizó en 1975 establece que su esposo perdería la condición de heredero si contraía un nuevo matrimonio. Sin embargo, el sujeto no contrajo un otro matrimonio, pero sí vivió durante 25 años con otra mujer.

De ahí que el fallo, emitido por las autoridades judiciales de La Coruña, España, estableció que el hombre incumplió la condición que le impuso su primera esposa, quien falleció en 1996.

Además, quedó probado que mantuvo una unión con otra mujer durante años, lo que en la práctica, equivale a un matrimonio.

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Petición de esposa sobre herencia era común en décadas pasadas

Medios locales informaron que la resolución no es firme, por lo que existe la posibilidad de que el hombre recurra a una apelación ante el Tribunal Supremo para conservar la herencia. Además, indicaron que el esposo y los testigos que llevó, trataron de presentar a la mujer del nuevo matrimonio como si solo se tratara de una prima.

Agregaron que este tipo de prohibiciones testamentarias eran frecuentes en la época en la que la esposa difunta realizó el testamento, pero actualmente son poco habituales.

Los magistrados que llevaron el caso mencionaron que las pruebas presentadas por los testigos fueron claras, lo que establece que sí existió un nuevo matrimonio por parte del hombre, por lo que debe regresar la herencia que le dejó su esposa de ese entonces.

“Ambos se comportaban socialmente como pareja”, afirman en la resolución al destacar que el sujeto y la nueva mujer no eran primos.

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