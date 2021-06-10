Antes de morir, mujer invita a solo 15 personas a su funeral en España

En España, una mujer escribió antes de morir la lista de las personas que podrían asistir a su funeral. María Paz Fuentes Fernández fue muy específica con las personas que podrían despedirla, y en vez de dejar algún testamento o su epitafio, dejó un listado en el que precisó que sólo 15 personas podrían estar con ella en su velorio y funeral.

"Siguiendo mis principios y mi particular manera de decir las cosas, dispongo que: ya que hace mucho mi familia no es de sangre, impongo mi última voluntad para que solamente se deje asistir a mi funeral, en el tanatorio, iglesia y cementerio a las personas que menciono a continuación", inicia el mensaje de la difunta.

Aquí hay UN NOVELÓN. pic.twitter.com/sBQmE3zLZJ — José Pardina (@pepelynx) June 4, 2021

Los "invitados" que tuvieron el honor de despedirse por última vez de la señora María Paz fueron Pina García Vásquez, Juan Pedro Tejero García, Antón Montenegro, Segundo Viñas, Carmelita, Julián Francés, Rosa, Ana Tere Fernández, Ascensión Rodríguez, Susana, Silvia, Noella, Pilar Lerma, Ricardo y Juan.

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Publicó el mensaje en un periódico

La historia se popularizó por la forma en que fue publicada, pues la Funeraria Fernández, donde se veló a Doña María Paz, siguió las instrucciones de la difunta mujer al pie de la letra, quien pagó para que el mensaje fuera publicado en el apartado de esquelas póstumas de un diario, por lo que la historia se viralizó.

Al final, doña María concluyó con una frase contundente:

"Al resto de la gente que jamás se preocupó durante mi vida, les deseo que sigan tan lejos como estuvieron", dice el texto con la lista de las 15 personas.

La esquela fue publicada el 3 de junio pasado, luego de que fue confirmada la muerte de María Paz. Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte de la mujer. De igual forma, también se desconoce el tipo de relación que mantenía con las 15 personas de la lista y la reacción de los familiares, pues por lo dicho al principio por la propia mujer, no llevaba una relación cercana a su familia desde hace tiempo.

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