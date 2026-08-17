Senadora de Morena arma asamblea y termina en golpes y jaloneos de cabello en Tecámac

Lo que el oficialismo intentó vender como un encuentro de organización política y diálogo ciudadano terminó transformándose en un absoluto espectáculo de descontrol, gritos y agresión física. Una asamblea interna convocada por la senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, colapsó violentamente cuando simpatizantes, operadores partidistas y miembros de la cúpula local se enfrascaron en una campal que concluyó entre empujones, insultos y jaloneos de cabello, dejando al descubierto el nivel de fractura y la evidente falta de gobernabilidad que impera en los eventos promovidos por Morena.

Enriqueta Gutiérrez Escalante en el centro del conflicto en Tecámac

Los hechos quedaron registrados en videos difundidos a través de redes sociales, donde se aprecia la rapidez con la que el orden se disolvió en el recinto. En las imágenes destaca la participación directa de Enriqueta Gutiérrez Escalante, hermana de la legisladora federal, quien vistiendo una blusa blanca y gafas de sol encabezó los reclamos e intervino físicamente en la gresca contra ciudadanos y militantes asistentes.

La irrupción de familiares directos de la senadora en los altercados no solo evidencia el uso desmedido de la estructura partidista para beneficio patrimonial y político del clan familiar, sino la absoluta incapacidad de la representación legislativa para mantener el orden en sus propios espacios de convocatoria.

🚨 Senadora de Morena arma asamblea y termina en golpes y jaloneos de cabello.



La Senadora de Morena @MarielaGtzEsc una vez más quedó en ridículo luego de que una 'asamblea' organizada por la 4T terminara en golpes y jalones de cabello para la hermana de la senadora.



Como… pic.twitter.com/a6fx5wniRh — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) August 17, 2026

Redes de nepotismo, mansiones ocultas y el escándalo de las masacres caninas

Este bochornoso episodio se suma a un voluminoso expediente de controversias que persiguen a la exalcaldesa de Tecámac. La senadora oficialista ha sido objeto de severas críticas tras salir a la luz investigaciones periodísticas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que revelaron la omisión de un terreno urbano de media hectárea con una residencia valuada en más de 36.5 millones de pesos en sus declaraciones patrimoniales.

A este enriquecimiento opaco se añaden los señalamientos por operar una red de nepotismo municipal que ha beneficiado a sus familiares con contratos y cargos clave, así como la indignación nacional provocada por la matanza sistemática de más de 10 mil perros callejeros durante su gestión. La violencia ejercida en su reciente asamblea es tan solo el reflejo orgánico de una trayectoria marcada por el abuso de poder y la impunidad.