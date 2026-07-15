¿Quién es Armando Ayala, el senador ligado a la célula “Los Rusos”? Aspira a ser candidato a gobernador de Baja California

El senador con licencia por el partido oficialista Morena, Armando Ayala Robles, se encuentra en plena campaña de posicionamiento político con miras a las elecciones de 2027. Sin embargo, su camino hacia la candidatura al gobierno de Baja California se ha visto empañado por severos cuestionamientos mediáticos que lo vinculan con presuntas irregularidades operativas en la frontera norte del país.

Diversos reportes lo relacionan con supuestas redes de extorsión y presuntos nexos indirectos con "Los Rusos", una de las células delictivas más relevantes de la entidad, lo que ha puesto bajo la lupa sus aspiraciones para gobernar la entidad.

Armando Ayala Robles consolidó su carrera política en Baja California, desempeñándose inicialmente como director de medios de comunicación locales antes de afiliarse a Morena. Posteriormente, gobernó el municipio de Ensenada como presidente municipal durante dos periodos consecutivos entre 2019 y 2024. En las elecciones federales de 2024, obtuvo un escaño en la Cámara Alta representando a su entidad con Morena.

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La trama delictiva que hoy lo alcanza ante las autoridades federales no es un caso aislado, sino que forma parte de una investigación más amplia que involucra a la cúpula del poder político en el estado. De acuerdo con las indagatorias de la FGR, Ayala Robles formaría parte de una estructura presuntamente liderada por Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Esta red está señalada por realizar cobros ilegales a empresarios y transportistas, así como por desviar recursos hacia el mercado inmobiliario.

Recientemente, el legislador solicitó una licencia temporal a su escaño en el Senado de la República con un objetivo político claro: participar activamente en el proceso interno de Morena para convertirse en el candidato de su partido a la gubernatura de Baja California en las elecciones de 2027. Sin embargo, en medio de esta carrera por la sucesión estatal, las indagatorias federales en su contra han comenzado a complicar sus aspiraciones políticas.