A un mes de la captura de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay, su antiguo jefe, amigo y notario favorito, se muestra tranquilo, arrogante y despreocupado, hablamos de Adán Augusto López, quien presume impunidad.

La impunidad y el poder de Adán Augusto

“Está consciente de su impunidad, está consciente de que está siendo protegido por partes muy importantes del sistema”, dijo Leonardo Núñez, de Mexicanos contra la Corrupción.

Adán Augusto López Hernández se sabe intocable. Y es que la Fiscalía Estatal de Tabasco inicio proceso penal contra Hernán Bermúdez solo por asociación delictuosa y secuestro y no como funcionario público y brazo derecho de quien fuera su jefe y mentor por muchos años.

“Si la Fiscalía decide no investigar los delitos, el vínculo entre Hernán y Adán, nadie más lo hará, nadie más porque ellos tienen el monopolio de la acción penal”, dijo Leonardo Núñez, de Mexicanos contra la Corrupción.

Se asegura que el manto protector que viene desde palenque no solo arropa al amigo de toda la vida de López Obrador, sino que garantiza impunidad a una red de amigos.

“Porque el grupo político de Adán y Hernán se conocen desde hace décadas atrás y para Andrés Manuel no es una sorpresa quién es Hernán y quién es Adán”, mencionó Leonardo Núñez, de Mexicanos contra la Corrupción.

¿Cuándo inicia el juicio contra Hernán Bermúdez?

La Fiscalía General de la República ya solicito la orden de captura por crimen organizado y las pruebas contra Hernán Bermúdez Requena, pero falta que un juez las conceda.

Así que se teme, que la orden de ya sabe quién, de proteger ante todo al líder de Morena en el Senado, se acate al pie de la letra.

“Solo se va a perseguir lo que la Fiscalía decida y la Fiscalía solo responde a los intereses políticos de quienes son sus jefes”, mencionó Leonardo Núñez, de Mexicanos contra la Corrupción.

Será a mediados de diciembre cuando inicie el juicio contra Hernán Bermúdez Requena, mientras, Adán Augusto López se sabe intocable e impune, hasta el momento.