Surgen más denuncias contra exalcaldesa que sacrificó miles de perros en Tecámac; algunos estaban sanos

¿Le hará frente a la justicia? La senadora por Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, hoy goza de fuero, no hay ley que le haga pagar el sacrificio de más de 10 mil perros durante su gestión como alcaldesa de Tecámac, en el Estado de México.

De manera oficial, la misma senadora confirmó la muerte de 10 mil animalitos, pero ambientalistas señalan que se les aplicó la eutanasia a más de 14 mil 200 , algunos que ni siquiera estaban enfermos.

Mientras hacía campañas de esterilización, promovía el amor a los animales, la exalcaldesa también aprobaba su muerte, y ni se molestaba por seguir las normas establecidas para el sacrificio digno de animales.

Denuncian sacrificio de perros sanos y sin protocolos

La nueva denuncia fue hecha por Jaqueline Vaca Godoy, integrante de la asociación Peludos Desamparados de Tecámac, quien afirmó que durante meses se documentaron presuntas irregularidades en la entonces Unidad de Control Animal del municipio mexiquense.

La asociación permaneció durante cuatro meses observando el funcionamiento del centro animal del municipio, donde detectaron presuntas anomalías. Entre ellas, el sacrificio de animales sanos.

“Vimos muchas irregularidades, como el sacrificio de animales sanos. No se les daban sus horas; así como llegaban, esa misma noche o más tardar eran sacrificados”, denunció para Azteca Noticias.

No solo les bastó con matar a los perritos, el darle un adiós digno no estaba contemplado dentro de sus actividades, pero sí para arrojarlos en bolsas de basura.

Acusan a exalcaldesa de daño ambiental en Tecámac

Otra denuncia presentadas por la asociación tiene que ver con la disposición final de los cuerpos de los animales sacrificados.

Vaca Godoy señaló que numerosos cadáveres eran metidos en bolsas y posteriormente abandonados en barrancas cercanas al centro antirrábico, en lugar de seguir los procedimientos oficiales para la incineración.

“Ahí iban y aventaban los cuerpos embolsados. Las normas oficiales marcan cómo deben deshacerse o incinerarse los cuerpos”, señaló.

De confirmarse, este hecho podría derivar también en posibles responsabilidades por daño ambiental.

Señalan supuestas adopciones simuladas en programas sociales

La representante de Peludos Desamparados también aseguró que algunas adopciones presumidas por autoridades municipales durante esa administración habrían sido simuladas.

Recurrían a personas beneficiarias de algún programa social. Les hacían firmar documentos, tomar fotografías y aparentar que adoptaban a un perrito, pero los animales permanecían en las instalaciones.

En octubre del año pasado, personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) colocó sellos de clausura en la Unidad de Control y Bienestar Animal de Tecámac, los cuales ahí siguen.