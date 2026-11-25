Los hermanos de Germán Rolando “N”, alias “El Serafín”, quien fue detenido en Guasave, Sinaloa, junto a “El Chapo Isidro”, son señalados de ocupar cargos públicos en dos municipios sinaloenses.

Quiénes son los hermanos de El Serafín que trabajan en Ahome y Guasave

Se trata de Iván Roberto Gálvez Meza y Orlando Gálvez Meza. Ambos ocupan puestos en las direcciones de servicios públicos de los municipios de Ahome y Guasave, gobernados por el partido Morena, de acuerdo con el periodista Víctor Hugo Arteaga.

Qué cargos ocupan Iván Roberto y Orlando Gálvez Meza en Sinaloa

Oficios del ayuntamiento de Guasave, encabezado por Cecilia Ramírez Montoya, identifican a Orlando Gálvez Meza como director de Servicios Públicos desde el 1 de noviembre de 2024. Los cargos son relevantes, ya que en ambos gestionan contratos, como, por ejemplo, la recolección de basura y residuos.

¡Polémica en gobiernos municipales de #Sinaloa!



Hermanos de Serafín, detenido junto a "El Chapo Isidro", ocupan cargos públicos en dos ayuntamientos gobernados por @PartidoMorenaMx en el estado.



Se trata de Orlando Gálvez, quien labora en el área de servicios públicos en… pic.twitter.com/9zj43UtdqK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 25, 2026

Contratos de recolección de basura y presuntos vínculos con el crimen organizado

El periodista destacó que empresas que presuntamente están ligadas al crimen organizado habían sido beneficiadas con contratos en ambos municipios sinaloenses.

Hasta el momento, no hay información sobre acusaciones formales contra ambos funcionarios de Ahome y Guasave.