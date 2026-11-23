Tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, la Secretaría de la Defensa Nacional presentó su ficha de antecedentes delictivos.

El historial muestra cómo pasó de iniciar en actividades ilícitas a finales de los años noventa a tomar el control de la organización de los Beltrán Leyva y expandir sus rutas de tráfico hacia Estados Unidos.

¿Cuál fue su trayectoria criminal?

“El Chapo Isidro” asumió el mando del grupo de los Beltrán Leyva

En 2004 se integró formalmente a la organización criminal de los Beltrán Leyva.

Tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva y la muerte de Arturo Beltrán Leyva en 2009, “El Chapo Isidro” asumió el liderazgo del grupo.

Bajo su mando, construyó una red de tráfico de drogas con presencia en Sinaloa, Sonora, Baja California, Nuevo León, Durango, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Oaxaca.

🚨 La Secretaría de la Defensa Nacional (@Defensamx1) confirmó que drones de Estados Unidos participaron en la operación para ubicar y capturar a “El Chapo Isidro” en Guasave, Sinaloa.



Ricardo Trevilla Trejo detalló que hubo un intercambio de inteligencia entre ambos países… pic.twitter.com/miB9oGLrjw — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 23, 2026

“El Chapo Isidro” y su alianza con “Mayito Flaco” contra “Los Chapitos”

En mayo de 2025 se unió con la facción de Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, a quien apoyó con armamento para debilitar al grupo contrario de “Los Chapitos”.

También estableció alianzas con los Cabrera Sarabia, lugartenientes de “El Mayo” Zambada en Durango.

“El Chapo Isidro” contra “El Guano”, hermano de “El Chapo” Guzmán

Gracias a estas alianzas, afianzó su presencia del norte al centro de Sinaloa y en la zona serrana. En la sierra de Badiraguato disputó el control del territorio contra Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de “El Chapo” Guzmán, logrando desplazarlo hacia el estado de Chihuahua.

Rutas de tráfico de “El Chapo Isidro”

Para mover drogas hacia la frontera norte, operaba dos corredores principales:

Ruta terrestre: Avanzaba sobre la Carretera Federal número 15, desde Sinaloa hasta la frontera con Arizona.

Avanzaba sobre la Carretera Federal número 15, desde Sinaloa hasta la frontera con Arizona. Ruta marítima: Utilizaba el Golfo de California, aprovechando los puertos y costas de Mazatlán, Topolobampo, Guasave y Guaymas.

🚨 Harfuch sobre la captura de "El Chapo Isidro" en Sinaloa:



"Pudieron actuar con impunidad porque hubo autoridades que se dejaron corromper o fueron omisas" pic.twitter.com/6Z0DlMDm2Z — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 23, 2026

“El Chapo Isidro” participó en el Culiacanazo

Dentro de sus antecedentes, las autoridades federales también le atribuyen el envío de células armadas para participar en los hechos violentos ocurridos en octubre de 2019 en Sinaloa, conocidos como el “Culiacanazo”.