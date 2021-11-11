Hija de primera ministra de Nueva Zelanda interrumpe mensaje en vivo

Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, dirigía un mensaje a su nación durante una transmisión en vivo cuando fue interrumpida por su hija de tres años de edad, quien se había despertado.

El lunes 8 de noviembre, Jacinda Ardern se encontraba dando un mensaje a su país sobre las restricciones de Covid-19, cuando su hija, llamada Neve, abrió la puerta del cuarto donde la primera ministra estaba transmitiendo en Facebook y la llamó diciéndole "mamá".

"Se supone que debes estar en la cama, cariño, es hora de dormir. Iré a verte en un minuto, ¿de acuerdo?", le contestó Ardern a su hija Neve en cuanto vio que entró la habitación.

Ante la situación, la primera ministra volteó a la cámara y pidió disculpas a la audiencia de Nueva Zelanda, momento en el que se volvió a escuchar la voz de su hija a lo lejos, por lo que dijo:

“Sí, la abuela te llevará a la cama. ¡Gracias abuela!”, agregó Ardern y en seguida se dirigió al público de su nación para reírse de la situación:

Bueno, el momento de dormir ha sido un gran fracaso, ¿no?

Hija de la primera ministra continuó interrumpiendo el mensaje

La primera ministra de Nueva Zelanda tomó con humor la interrupción de su hija y le dijo a la audiencia que sentía la intervención de su hija:

“Lo siento, pensé que sería un buen momento para hacer un video en vivo, sería seguro y divertido. ¿Alguien más tiene niños que se les escapan tres o cuatro veces después de la hora de dormir? Afortunadamente mi madre está aquí y me puede ayudar”.

Los usuarios que se encontraban conectados en la transmisión en vivo, continuaron escuchando como Neve, la hija de la primera ministra, volvió a interrumpir el mensaje a los ciudadanos de Nueva Zelanda.

Aunque la primera ministra decidió continuar el mensaje, su hija, la llamó a lo lejos: "¿por qué tardas tanto?" y en seguida Jacinda tuvo que cortar la trasmisión.

"Lo siento cariño, se hace largo. Bien, lo siento por todos, voy a llevar a Neve a la cama porque es tarde para ella. Gracias por acompañarme", concluyó Ardern.