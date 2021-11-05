Detienen a hijo de Juan Gabriel en Estados Unidos

Joan Gabriel Aguilera Salas, hijo de Juan Gabriel, fue detenido en Florida, Estados Unidos (EU), acusado de violencia familiar.

Daniel Bisogno, conductor del programa “Ventaneando”, dio a conocer durante la emisión del mismo que el hijo del “Divo de Juárez” llegó en estado de ebriedad a casa de su madre y se molestó porque le pidieron que se retirara.

"Acto seguido, el hijo del cantautor mexicano golpeó a uno de sus hermanos y a la novia de este, además de empujar a su madre, quien es mayor de 65 años de edad", dijo el conductor basado en el reporte policiaco.

Agregó que en el informe describieron que Joan llegó a la residencia intoxicado e inmediatamente comenzó a causar problemas:

“A su hermano Jean lo golpeó aproximadamente 15 veces. Joan empujó a su cuñada por los hombros, la agarró por el cuello desde atrás y la golpeó en la cara cinco veces más, tomó una lámpara de vidrio del pasillo y se la arrojó", explicó Bisogno.

Linet Puente añadió que cuando los policías llegaron hallaron en la habitación del hijo de Juan Gabriel numerosas botellas de cerveza y alcohol vacías, sin embargo, el joven no se encontraba en el lugar.

ÚLTIMO MOMENTO. Hijo de Juan Gabriel detenido en Florida por presunta violencia familiar. 😥#Ventaneando @AztecaUNO EN VIVO https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/oCxo1TzuZQ — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 3, 2021

“Un oficial observó que Joan se escondía en el patio detrás de los árboles, pero se rehusaba a salir de ahí, y saltó la cerca hacia el patio de la casa vecina. Joan regresó a la casa y fue detenido".

Hijo de Juan Gabriel permanecerá detenido

Por el momento, la familia no ha mencionado nada al respecto, sin embargo, trascendió que nadie pagó la fianza del hijo de Juan Gabriel que ronda en dos mil dólares, por lo que todavía podría estar detenido en una prisión de Florida, EU.

Esta no sería la primera vez que el hijo de Juan Gabriel es arrestado, en 2014, se supo que Joan fue detenido, también en EU, por posesión de marihuana; no obstante, en esa ocasión tampoco se dieron a conocer detalles.