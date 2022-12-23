Hijo de Pelé está en prisión por lavado de dinero y narcotráfico

Edson C. Nascimento, conocido como Edinho, segundo hijo de Pelé, con su primera esposa Rosemeri dos Reis Cholbi, se encuentra en condenado a 13 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico.

Nacido el 27 de agosto de 1970, en Santos, Brasil, el segundo hijo del exfutbolista Pelé, uno de los mejores en la historia del deporte, intentó seguir los pasos de su padre como portero, sin embargo, su juego como arquero nunca destacó y no se adjudicó el puesto de titular.

El hijo de Pelé formó parte del equipo de Santos en la época de los 90, pero rápidamente abandonó el juego para trasmitir sus conocimientos al resto de los arqueros del mismo equipo, que por años albergaría el ascenso al triunfo de su padre.

¿Por qué el hijo de Pelé está en la cárcel?

En 2005, Edinho fue detenido junto con otras 17 personas al ser acusado de lavado de dinero y narcotráfico. Pese a que el hijo de la leyenda negó las acusaciones en su contra, sí dijo sufrir de problemas con las drogas como consumidor.

Así fue como en 2013, el juez encargado del caso del arquero de Santo exculpo del delito de narcotráfico, pero fue condenando por lavado de dinero con recursos de procedencia ilícita, condenado a un total del 33 años de prisión.

Pelé: la leyenda|Reuters

Pese a que el hijo de Pelé únicamente pasó 6 meses en la cárcel al apelar la sentencia con sus abogados y continuar con su proceso en libertad condicional, en 2017, regresó nuevamente tras las rejas, esta vez recibiendo una condena de 12 años, 10 meses y 15 días de prisión.

En la actualidad, los abogados de Edinho buscan apelar la sentencia en contra del exfutbolista, quien continúa ligado al deporte, pues estuvo trabajando en el Londrina EC de la segunda división de Brasil, siendo el encargado de entrenar al equipo sub-20.

