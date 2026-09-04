¿En qué mes empezarán ? México sufrirá en 2027 sequía, olas de calor y mala calidad del aire por fenómeno “El Niño”

México está en alerta por la llegada de sequía, olas de calor y mala calidad del aire debido a la presencia del fenómeno meteorológico “El Niño”.

Especialistas han advertido que este sigue fortaleciéndose, de manera que los estragos en el país podrán comenzar a verse muy pronto.

¿Qué es el “El Niño”? Lo que debes saber

"El Niño" es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando se presenta un ciclo de calentamiento y enfriamiento a lo largo del ecuador en el Océano Pacífico, de acuerdo con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Este se produce cuando disminuye el ascenso de aguas frías a la superficie del mar cerca de Sudamérica, lo que provoca un aumento de la temperatura de la superficie del mar y ello a su caliente la atmósfera.

Se genera cada dos a siete años y su tiempo de duración puede ser entre 9 y 12 meses; sin embargo, ha habido ocasiones en las que dura varios años de manera consecutiva.

¿Cuán afectará más a México el fenómeno de "El Niño"?

Información publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que "El Niño" podría alcanzar una intensidad muy fuerte, incluso histórica, hacia finales de 2026.

Lo anterior, de acuerdo con estimaciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, refirieron cuatro especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM.

Alejandro Jaramillo Moreno, uno de ellos, externó que podría haber lluvias "por encima de lo normal en partes del norte y occidente durante otoño e invierno".

Mientras que a inicios de la primavera podría elevarse la probabilidad de condiciones más secas en el centro, sur y sureste del país.

Calor aumentará en el país y alertan de llegada de huracanes

Jorge Zavala Hidalgo, otro de los especialitas, informó otros posibles efectos en México, como:



Aumento de la temperatura en regiones del norte en septiembre 2026



Incremento del contenido de calor oceánico en el Pacífico de septiembre a diciembre



Aumento en la probabilidad de presencia de huracanes de categoría mayor,



Más frentes fríos severos y duraderos en la próxima temporada otoño-invierno

2027 estará marcado por incendios y sequías en el país

En 2027, en México se espera que haya algunos impactos por "El Niño", entre ellos, incendios y sequías, pero ¿cuándo comenzarán a registrarse?

Enero a marzo

Elevación de la precipitación en el noreste

Febrero a junio

Alza del número de incendios

Abril a junio

Disminución de lluvias en el centro, sur y sureste

Probable sequía en el centro, sur y sureste; y mayor número de días con mala calidad del aire en las ciudades

