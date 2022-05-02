Hitler también tenía sangre judía, dice Lavrov; Israel condena dichos

Israel condenó las declaraciones del ministro de relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, quién dijo que Adolfo Hitler tambipen tenía sangre judía, al igual que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.

Yair Lapid, ministro de relaciones exteriores de Israel, convocó al embajador de Rusia, Anatoly Viktorov, "para una reunión de aclaración".

"Los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores Lavrov son una declaración imperdonable e indignante, así como un terrible error histórico", dijo Lapid.

El canciller israelí agregó que "los judíos no se suicidaron en el Holocausto. El nivel más bajo de racismo contra los judíos es acusar a los propios judíos de antisemitismo".

En una entrevista realizada el domingo en una televisora italiana, la primera en un medio europeo desde que se inició la operación de Rusia en Ucrania el 24 de febrero, Lavrov insistió en la infiltración de sectores supuestamente neonazis en las instituciones ucranianas.

El ministro de exteriores ruso aseguró que el hecho de que el presidente de Ucrania sea judío no contradice la afirmación del Kremlin sobre la justificación de la operación militar en Ucrania para “desnazificar” a ese país.

“Creo que Hitler también tenía sangre judía”, precisó el canciller en ese momento de la entrevista.

