Hay peligro real de una guerra nuclear, advierte Rusia

El ministro de Exteriores ruso, Sergéi Lavrov, aseguró que existe "peligro real" de una guerra nuclear en Ucrania. "El peligro es grave, es real, no se puede subestimar", dijo el político.

Lavrov comparó la situación internacional actual con la vivida durante la crisis de los misiles de Cuba en 1962, uno de los momentos de mayor tensión de la Guerra Fría.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se reunió con el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov. Previamente, Guterres ha abogado por un alto el fuego en Ucrania "lo antes posible". "Lo que nos interesa mucho es encontrar los medios para crear las condiciones para un diálogo eficaz, para un alto el fuego lo antes posible, para una solución pacífica", ha declarado el secretario general de la ONU, que tras el encuentro con Lavrov se verá con Putin.

Mikolaiv espera ser atacada por Rusia

Las tropas rusas están trasfiriendo armas y recursos militares desde la ocupada península de Crimea, en el sur del país, hacia el área de Mikolaiv, una urbe al norte de esta zona y que espera ser atacada, según ha denunciado este martes su alcalde, Oleksandr Sienkevych. Mikolaiv, a pocos kilómetros de la ya ocupada Jerson, se encuentra a medio camino entre Crimea y la ciudad portuaria de Odesa, en el mar Negro y cercana a la frontera con Moldavia.

Rusia podría invadir Moldavia

La continuación de las explosiones en la región separatista de Transnistria ha elevado el temor a que la ofensiva rusa pueda ampliarse de Ucrania a Moldavia, como vaticinó recientemente uno de sus generales. Dos antenas de repetición fueron destruidas durante la madrugada de este martes apenas unas horas después de que se registrase un supuesto ataque contra el Ministerio de Seguridad de la autoproclamada república, no reconocida por la comunidad internacional. En ambos casos no se ha producido ninguna víctima.

Se desconoce quiénes han sido los autores materiales de los hechos, y las autoridades no han señalado aún ningún sospechoso. Sin embargo, desde Rusia ya hablan de que se trata de un ataque para que Moscú intervenga. "Lo que está sucediendo en Transdniéster es una provocación con el objetivo de arrastrar a Rusia más adentro en sus operaciones militares en esta región", afirmó el jefe del comité de la Duma Estatal para la Comunidad de Estados Independientes (CEI), Leonid Kaláshnikov

Alemania y Polonia envían artillería a Ucrania

La ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht, ha reiterado este martes el compromiso de su país con Ucrania y ha confirmado la autorización para el envío de tanques tipo Gepard, en el marco de una conferencia en la base estadounidense de Ramstein. Al encuentro ha asistido el secretario de Defensa de Estados Unidos Lloyd Austin, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, los ministros de Defensas de buena parte de los países de la Unión Europea y el ministro de Defensa ucraniano.

El Gobierno polaco confirmó que ha enviado tanques a Ucrania, pero "por la seguridad de nuestros amigos ucranios, no vamos a revelar su número".

Hasta 8.3 millones de refugiados

Naciones Unidas estima que el número de refugiados ucranios que huyen de su país tras la agresión de Rusia, que comenzó el 24 de febrero, alcanzará los 8.3 millones de personas, frente a poco más de 5.2 millones en la actualidad.

ACNUR ha actualizado este martes su contabilidad sobre el número de personas que han huido del país europeo por la guerra, que según sus datos asciende a 5,264.666 de refugiados. Se trata, según esta agencia de Naciones Unidas, del éxodo más rápido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

La Comisión Europea ha dado otro paso este lunes para evitar que los presuntos crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas en Ucrania queden impunes.

Naciones Unidas ha anunciado este martes que ha duplicado a 2,250 millones de dólares, su petición de ayuda humanitaria de emergencia para Ucrania, atacada por Rusia el pasado 24 de febrero.

