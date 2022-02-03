Holanda desmonta puente histórico para que pase el yate de Jeff Bezos

Autoridades de Róterdam acordaron desmontar temporalmente una parte de un puente histórico de esta ciudad de Holanda para dar paso a un yate que aparentemente pertenece a Jeff Bezos, el fundador de Amazon.

El portavoz de la ciudad indicó que el puente "Koningshavenbrug", conocido por los lugareños como "De Hef" será desmontado temporalmente durante el verano para que pueda pasar un yate con mástiles que miden 40 metros, y aunque no dijo quién es el propietario de la embarcación, algunos medios locales señalaron que podría ser de Jeff Bezos.

El yate conocido como Y721 medirá 127 metros, lo que la convertirá en el bote a vela más grande del mundo cuando salga al agua en 2022, según cifras publicadas por Boat International.

Para ir del muelle interior de Oceanco en Alblasserdam al Mar del Norte, el yate debe pasar por el viejo puente histórico, el primer hito monumental restaurado en la Róterdam de la posguerra.

|Reuters

Las autoridades añadieron que recibieron una solicitud para desarmar el tramo central del puente histórico, con la intención de que el yate pueda pasar por debajo, a lo que el municipio de Holanda accedió a pesar de haber prometido en 2017 que nunca más se tocaría dicho puente.

Sin embargo, las autoridades de Róterdam justificaron que aceptaron desarmar una parte del puente histórico considerando los beneficios económicos y los trabajos generados por el armado del yate, y aseguraron que el puente recuperará su aspecto.

Además, indicaron que el constructor naval se hará cargo de los costos no revelados de la operación en el puente histórico.

¿Por qué "De Hef" es un puente histórico en Holanda?

El puente fue construido en 1878 y sufrió graves daños en 1940, tras un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que al terminar la contienda tuvo que ser restaurado para su uso, incluso fue una de las primeras estructuras en ser reparadas.

Y en 1993, cuando el tráfico ferroviario dejó de pasar por el puente histórico, el gobierno de Róterdam descartó demolerlo debido a que los vecinos del lugar se opusieron, así que las autoridades aceptaron dejarlo como un monumento nacional.

Posteriormente, en 2017, el puente histórico tuvo una restauración y las autoridades aseguraron que nunca más se volvería a desmontar dicha estructura.

