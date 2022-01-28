Se derrumba un puente de Pittsburgh previo a visita de Biden

Un puente de Pittsburgh se derrumbó por el exceso de nieve, horas antes de que el presidente Joe Biden inicie una gira por la antigua ciudad del acero para destacar sus esfuerzos por reforzar las infraestructuras, las cadenas de suministro y revitalizar la fabricación estadounidense.

El jefe de Bomberos de Pittsburgh, Darryl Jones, dijo que en el accidente del puente 10 personas resultaron heridas, de las cuales tres fueron trasladadas a un hospital y que ninguna de ellas mostraba lesiones graves.

La Oficina de Seguridad Pública (OPS) de Pittsburgh, 395 kilómetros al noroeste de Washington, informó del derrumbe del puente que conecta la Avenida Forbes con el Parque Frick, y advirtió al público de que evite el área.

Una foto publicada en las redes sociales por la cadena de televisión KDKA mostraba varios vehículos amontonados entre los escombros del puente derrumbado en el fondo de un barranco boscoso en medio de la nieve. Al menos un vehículo, que parecía ser un autobús, estaba colgando al borde de parte del puente.

"Sonó como una máquina quitanieves", dijo un testigo a KDKA, calificando el momento del día de la visita de Biden como "una sorprendente coincidencia".

Today a bridge collapsed near Forbes and S Braddock. I am thankful there are no reported fatalities or critical injuries at this time. Thank you @PghPublicSafety for the quick response and thank you to the county, state, and federal governments for the cooperation and assistance. pic.twitter.com/tTld6t62rn — Ed Gainey (@gainey_ed) January 28, 2022

Biden en su peor nivel de aprobación

Biden, cuyos índices de aprobación han caído en los últimos meses en medio de un repunte de la pandemia de Covid-19 y de la elevada inflación, recibió un impulso el jueves cuando el Departamento de Comercio informó que la economía estadounidense experimentó en 2021 su crecimiento más rápido en casi cuatro décadas.

En Pittsburgh, el presidente demócrata visitará Mill 19, un antiguo edificio de una fábrica de acero que ahora sirve como centro de investigación y desarrollo, antes de elogiar la fuerte recuperación de la economía estadounidense tras la pandemia, dijo la Casa Blanca.

"El presidente hablará de los notables progresos económicos logrados durante su primer año de mandato, incluido el año de crecimiento del empleo más rápido de la historia de Estados Unidos, el mayor descenso del desempleo registrado y, como supimos el jueves, el crecimiento económico más rápido en 2021 en casi cuatro décadas", dijo un funcionario de la Casa Blanca.

