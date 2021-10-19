La agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, culpó al cambio climático de las peores inundaciones en algunas partes del país africano. Inundaciones en Sudán del Sur, las peores en casi 60 años.

"El país está en la primera línea de la emergencia climática, donde la gente es el daño colateral de una batalla que no eligieron", dijo Arafat Jamal, representante de ACNUR en Sudán del Sur.

Jamal dijo que 700,000 se han visto afectados hasta ahora y que el número está aumentando. No tuvo ningún número de muertos por las recientes inundaciones.

Las lluvias arrasaron hogares e inundaron tierras de cultivo.

Las fuertes lluvias de las últimas semanas arrasaron hogares e inundaron tierras de cultivo, lo que obligó a las familias y al ganado a buscar seguridad en terrenos más altos, dijo Jamal.

"Hemos visto casas sumergidas, gente vadeando por el agua e infraestructura dañada. Las inundaciones son una realidad. Estamos en el siglo XXI y hemos hablado con personas que han dicho que no han visto inundaciones como esta desde 1962".

El ACNUR dijo que las inundaciones afectaron principalmente a cuatro estados, y en algunas áreas fueron las peores desde 1962, con tres años de inundaciones consecutivas erosionadas.

Sobreviven comiendo hierba o raíces.

Algunas personas se han quedado varadas y se han visto obligadas a sobrevivir comiendo hierba o raíces, mientras que otras han caminado durante días para llegar a tierra firme, dijo Jamal.

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El ganado se ahogó y se destruyeron cultivos como el sorgo y el mijo, dijo.

"Cuanto más se pierde, más personas se vuelven dependientes de la ayuda", dijo.

Se espera que las lluvias continúen durante el resto del año y aumenten el número de personas que necesitan ayuda, y el movimiento de personas a terrenos más altos aumentaba el riesgo de conflicto entre comunidades, dijo el ACNUR.

Culpan al cambio climático

"El cambio climático no tiene por qué llevar a la desesperación porque hay soluciones: las soluciones incluyen bombeo, incluye canalización, e incluyen una buena planificación. Lo que nos gustaría hacer como comunidad internacional, lo que debemos hacer, es apoyar los esfuerzos del pueblo y el gobierno de Sudán del Sur para combatir el cambio climático y ver cómo mejorar la vida de las personas y hacerlas más esperanzadoras ", externó Arafat Jamal, representante de ACNUR en Sudán del Sur.

Casi una década después de que Sudán del Sur obtuvo su independencia luego de una guerra, enfrenta la amenaza de conflicto, cambio climático y COVID-19, dijo en marzo el jefe saliente de la misión de la ONU en el país.

Casi toda la población depende de la ayuda alimentaria internacional y la mayoría de los servicios básicos, como la salud y la educación, son proporcionados por las Naciones Unidas y los grupos de ayuda.

