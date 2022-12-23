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Atentado en París: últimas noticias de México y el mundo hoy

Este viernes 23 de diciembre se registró un atentado en París que dejó al menos 3 muertos; consulta las últimas noticias de México y el mundo a continuación.

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Escrito por: Azteca Noticias

En París, Francia, este viernes 23 de diciembre de 2022 se registró un atentado con varios disparos, el cual dejó al menos tres personas muertas y otras tres heridas. Por otro lado, AMLO le deseo Feliz Navidad a todos los mexicanos; mientras que la dirección general del IPN anunció que los paros estudiantiles terminaron de manera pacífica. Estas son las últimas noticias de México y el mundo de hoy.

Últimas noticias de México y el mundo 23 de diciembre de 2022

  • Terminan paros del IPN, las 32 unidades reanudarán clases en 2023

El 86 por ciento de la comunidad estudiantil del IPN ESIA votó por la opción: “Sí estoy de acuerdo en levantar el paro”, el 12.54 eligió “No estoy de acuerdo, prefiero que continúe el paro indefinido de actividades” y el 1.46 por ciento de los votos fueron nulos.

  • Atentado en calle de París deja 3 muertos y 3 heridos

Un hombre de 69 años abrió fuego contra varias personas en una calle de París. El atentado ocurrió antes del mediodía de este viernes, tiempo local.

  • En octubre, actividad económica de México subió 4.8%: INEGI

Las actividades primarias crecieron 5.1%, las secundarias aumentaron 3.3% y las terciarias repuntaron 5.5%; la actividad económica no mostró variación mensual.

López Obrador aseguró que hay continuidad en el proyecto que encabeza, ya que quien lo suceda es una persona con preparación y principios; dijo que los opositores se quedarán con las ganas de verlos divididos.

“Nuestros adversarios se van a quedar con las ganas de vernos divididos porque la transformación va a continuar”, afirmó.

Asimismo le deseó Feliz Navidad a todos los mexicanos.

  • Mañaneras de AMLO suman más de mil

Este viernes, las mañaneras de AMLO rebasaron las mil conferencias de prensa, ya que iniciaron el 3 de diciembre de 2018. Conoce algunos datos de estas ya cotidianas conferencias.

  • Donavan Carrillo es sometido a cirugía

Donovan Carrillo, la estrella de patinaje artístico mexicano que los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 vio nacer, fue sometido a cirugía; se reporta estable, pero ¿qué le pasó?

  • Emiten alerta naranja por heladas en 6 alcaldías de la CDMX

Autoridades de CDMX activaron alerta por heladas para 6 alcaldías este sábado 24 de diciembre 2022, las bajas temperaturas seguirán en los próximos días.

  • Fiestas decembrinas dejarán derrama de más de 600 mil mdp: Concanaco

Concanaco prevé que los comercios y servicios serían los más beneficiados durante las fiestas decembrinas; alimentos y bebidas, los giros con mayor demanda.