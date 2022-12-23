Atentado en París: últimas noticias de México y el mundo hoy

En París, Francia, este viernes 23 de diciembre de 2022 se registró un atentado con varios disparos, el cual dejó al menos tres personas muertas y otras tres heridas. Por otro lado, AMLO le deseo Feliz Navidad a todos los mexicanos; mientras que la dirección general del IPN anunció que los paros estudiantiles terminaron de manera pacífica. Estas son las últimas noticias de México y el mundo de hoy.

Últimas noticias de México y el mundo 23 de diciembre de 2022

Terminan paros del IPN

El 86 por ciento de la comunidad estudiantil del IPN ESIA votó por la opción: “Sí estoy de acuerdo en levantar el paro”, el 12.54 eligió “No estoy de acuerdo, prefiero que continúe el paro indefinido de actividades” y el 1.46 por ciento de los votos fueron nulos.



Atentado en calle de París deja 3 muertos y 3 heridos

Un hombre de 69 años abrió fuego contra varias personas en una calle de París. El atentado ocurrió antes del mediodía de este viernes, tiempo local.



En octubre, actividad económica de México subió 4.8%: INEGI

Las actividades primarias crecieron 5.1%, las secundarias aumentaron 3.3% y las terciarias repuntaron 5.5%; la actividad económica no mostró variación mensual.



AMLO descarta, en la mañanera de hoy,

López Obrador aseguró que hay continuidad en el proyecto que encabeza, ya que quien lo suceda es una persona con preparación y principios; dijo que los opositores se quedarán con las ganas de verlos divididos.

“Nuestros adversarios se van a quedar con las ganas de vernos divididos porque la transformación va a continuar”, afirmó.

Asimismo le deseó Feliz Navidad a todos los mexicanos.



Mañaneras de AMLO suman más de mil

Este viernes, las mañaneras de AMLO rebasaron las mil conferencias de prensa, ya que iniciaron el 3 de diciembre de 2018. Conoce algunos datos de estas ya cotidianas conferencias.

Donavan Carrillo es sometido a cirugía

Donovan Carrillo, la estrella de patinaje artístico mexicano que los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 vio nacer, fue sometido a cirugía; se reporta estable, pero ¿qué le pasó?



Emiten alerta naranja por heladas en 6 alcaldías de la CDMX

Autoridades de CDMX activaron alerta por heladas para 6 alcaldías este sábado 24 de diciembre 2022, las bajas temperaturas seguirán en los próximos días.



Fiestas decembrinas dejarán derrama de más de 600 mil mdp: Concanaco

Concanaco prevé que los comercios y servicios serían los más beneficiados durante las fiestas decembrinas; alimentos y bebidas, los giros con mayor demanda.