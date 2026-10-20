¡Indignante! Captan en video cómo un hombre asesina a balazos a un perrito; buscan al responsable

Un video captó el momento en el que un hombre asesina a un perrito a balazos, lo que provocó indignación en redes sociales. La agresión ocurrió el sábado 17 de octubre de 2026 en el municipio de San Benito, en Santander, Colombia, y las autoridades buscan esclarecer lo sucedido y determinar las posibles responsabilidades.

Momento exacto de la agresión

En las imágenes que circulan en internet se observa al sujeto apuntar con un arma de fuego hacia el animal y dispararle. Después de que el perrito cae al suelo, el hombre se acerca, lo toma y lo arrastra. De acuerdo con los reportes difundidos sobre el caso, habrían sido dos disparos los que provocaron la muerte del animal.

La grabación ha generado numerosas reacciones de rechazo entre usuarios de redes sociales, quienes exigen que el caso sea investigado y que se haga justicia por la muerte del perrito.

SE BUSCA a este sujeto que le disparó y asesinó a un perrito en San Benito, Santander. El crimen ocurrió el sábado 17 de octubre El sujeto que, al parecer, aspira a ser concejal del municipio , quedó en libertad al no ser capturado en flagrancia. La comunidad exige su captura , celeridad a la justicia, y sentar un precedente ya que este sujeto es un peligro para la sociedad. Vídeo de información y denuncia. — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) October 19, 2026

¿Qué pasó con el hombre que disparó contra el perrito?

Tras darse a conocer la agresión, surgieron denuncias sobre la situación legal del presunto responsable. De acuerdo con la información difundida, el hombre habría quedado en libertad debido a que no fue capturado en flagrancia, aunque permanecería bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación.

Hasta el momento, es importante distinguir entre las denuncias que circulan sobre su situación y la información oficial confirmada por las autoridades. No se han dado a conocer detalles suficientes para establecer si existe una orden de captura o cuáles serían las posibles sanciones en caso de acreditarse su responsabilidad.

Autoridades rechazan la muerte del perrito

La Alcaldía Municipal de San Benito emitió un pronunciamiento oficial para expresar su rechazo a los hechos ocurridos dos días antes.

En el comunicado, la administración municipal manifestó su solidaridad con la familia propietaria del animal y reconoció la preocupación que el caso ha generado entre los habitantes.

Asimismo, informó que puso lo ocurrido en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, mediante comunicaciones oficiales, para que las autoridades competentes evalúen los hechos, adelanten las investigaciones correspondientes y determinen las eventuales responsabilidades conforme a la ley.

