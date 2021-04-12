Por diversión, hombre envenena a 8 personas en situación de calle

Un hombre, de 38 años de edad, fue sentenciado a cuatro años de prisión por envenenar a ocho personas en situación de calle por “diversión”, ofreciéndoles comida que contenía una sustancia tóxica, esto ocurrió en California, Estados Unidos.

Además, el hombre grababa la reacción y los síntomas que presentaban las personas después de consumir el alimento con el veneno.

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De acuerdo con información difundida por medios de información locales, la oficina del Fiscal de distrito en el condado de Orange sentenció a cuatro años de prisión al hombre quien se declaró culpable de envenenar a las personas en situación vulnerable.

El agresor también fue culpado por el delito de lesiones en contra de un hombre de la tercera edad

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Cómo envenenaba a sus víctimas

De acuerdo con los testimonios y la propia declaración del hombre, éste aprovechaba la necesidad de las personas en situación de calle y les ofrecía comida como parte de un concurso.

Sin embargo, los alimentos que les ofrecía en recompensa estaban envenenados con oleorresina de pimiento, un extracto que es dos veces más fuerte que el gas pimienta.

Al consumir los alimentos contaminados, las personas presentaban síntomas como dificultad para respirar y sufrían vómitos e intensos dolores de boca y estómago, incluso algunos tuvieron que ser trasladados a un hospital para ser atendidos ante la intoxicación.

El fiscal de distrito del condado, Todd Spitzer declaró que las personas fueron víctimas de explotación y envenenados como parte de una forma retorcida de entretenimiento.

Además el hombre agresor tuvo el descaro de registrar las reacciones para que "su atacante pudiera revivirlo una y otra vez”.

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