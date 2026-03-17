¡Momentos de horror! Hombre rapta a niña en su auto en Ciudad Juárez; sería familiar de la pequeña

Una noche de terror se vivió al sur de Ciudad Juárez. Durante las últimas horas del lunes, la tranquilidad de la colonia Hacienda de las Torres se vio interrumpida cuando un individuo interceptó a una pequeña de solo 8 años.

El sospechoso, utilizando la fuerza, obligó a la niña a ingresar a su automóvil para posteriormente escapar del sitio a una velocidad excesiva, desatando una alerta inmediata entre los testigos y familiares.

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Ante la desesperación del momento, los padres de la víctima realizaron el reporte de emergencia al número 911 para proporcionar las señas particulares del auto y a su vez persiguieron el vehículo por sus propios medios.

Policías chocan contra auto del hombre que raptó a la menor

La respuesta de la Policía Municipal no se hizo esperar, desplegando un intenso operativo en las inmediaciones de la zona sur. En cuestión de pocos minutos, las patrullas lograron localizar el coche de color rojo en el que se trasladaba el señalado.

La persecución alcanzó su punto máximo en las cercanías de la Clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde los agentes, en una maniobra táctica para impedir la huida, impactaron su unidad contra el vehículo del presunto delincuente.

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El choque permitió la detención inmediata del sujeto y, lo más importante, el rescate sano y salvo de la menor. Tras el incidente, los cuerpos de seguridad resguardaron a la niña de forma inmediata, brindándole la protección necesaria después de los momentos de angustia vividos.

El despliegue policial generó una fuerte movilización en la zona, mientras los peritos comenzaban con las primeras diligencias en el lugar del arresto.

Vínculos familiares bajo la lupa de la justicia

Las primeras investigaciones en torno a este suceso han arrojado datos reveladores sobre la identidad del captor. Trascendió que el hombre detenido mantiene aparentemente un lazo de parentesco con la niña afectada.

Debido a esta cercanía, las autoridades ministeriales han iniciado una carpeta de investigación exhaustiva para determinar cuáles fueron los motivos que llevaron al individuo a cometer este acto violento contra un miembro de su propia familia.

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Actualmente, el sospechoso permanece bajo custodia y a disposición de los mandos correspondientes, quienes definirán su situación legal en las próximas horas.