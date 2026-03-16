Entró con ella al hotel… y salió solo: cae en Oaxaca presunto feminicida de Rosmery ocurrido en Chiapas

Un presunto feminicida de nacionalidad hondureña fue detenido en Oaxaca por su presunta responsabilidad en el asesinato de una joven identificada como Rosmery, ocurrido en un hotel del municipio de Pijijiapan, Chiapas.

El sospechoso, identificado como Adelmo Benjamín N, de 26 años, fue capturado en Oaxaca luego de que autoridades lograran ubicarlo tras varios actos de investigación.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chiapas, el detenido es señalado como el principal responsable del feminicidio de Rosmery, quien fue encontrada sin vida en la habitación de un hotel.

¿Cómo ocurrió el feminicidio de Rosmery en Pijijiapan, Chiapas?

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 15 de marzo, cuando Rosmery ingresó a un hotel junto con el ahora detenido. Según las primeras investigaciones, ambos entraron juntos al establecimiento; sin embargo, horas después el hombre salió solo del lugar.

Tiempo más tarde, el administrador del hotel alertó a las autoridades tras encontrar a la mujer sin vida sobre la cama de la habitación. Tras el reporte, personal de la Fiscalía General del Estado de Chiapas acudió al sitio para realizar las primeras diligencias e iniciar la investigación.

La necropsia reveló que la víctima murió por asfixia mecánica por sofocación, lo que confirmó que se trataba de un feminicidio.

Cámaras de vigilancia ayudaron a identificar al sospechoso de feminicidio en Chiapas

Las autoridades revisaron cámaras de videovigilancia del hotel y de zonas cercanas, lo que permitió identificar al hombre que había entrado con la víctima.

Las imágenes mostraron claramente el momento en que el hondureño ingresó con Rosmery y posteriormente abandonó el lugar solo, lo que lo convirtió en el principal sospechoso.

A partir de esa evidencia y otros datos recabados durante la investigación, la fiscalía emitió un alertamiento para localizarlo.

Presunto feminicida fue detenido en Oaxaca con pertenencias de la víctima

Gracias a la coordinación entre autoridades, elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca lograron ubicar y detener al sospechoso en ese estado. Al momento de su captura, el hombre tenía en su poder una motocicleta que pertenecía a la víctima.

El fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que la detención fue posible gracias a la colaboración entre distintas instituciones de seguridad. Actualmente se realizan los trámites correspondientes para que el detenido sea trasladado a Chiapas, donde enfrentará el proceso legal ante un juez.