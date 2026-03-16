¿A eso se le puede llamar madre? Nayelli “N” usaba baños de la escuela para grabar pornografía infantil de sus hijas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) vinculó a proceso de Nayelli “N”, una mujer acusada de utilizar a sus propias hijas para generar material de pornografía infantil.

Lo que comenzó como un hallazgo aterrador por parte de su esposo, terminó destapando una red de abuso que incluso alcanzó las instalaciones de una escuela, donde la imputada trabajaba como profesora, traicionando la confianza de decenas de padres de familia.

📝 Tras la denuncia del padre de las víctimas, quien reportó haber encontrado fotografías y videos de índole sexual de sus hijas en dispositivos vinculados con su pareja, identificada como Nayelli “N”, aprehendimos y obtuvimos la vinculación a proceso de la imputada por su… pic.twitter.com/L8wMP8Us2s — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 16, 2026

Padre de las niñas, víctimas de pornografía infantil, habría denunciado a su pareja

La investigación comenzó gracias a la denuncia del padre de las dos menores y pareja de la detenida. Según el comunicado de la Fiscalía, el hombre encontró contenido de índole sexual de sus dos pequeñas, esto en un teléfono celular y una computadora, los cuales pertenecían a Nayelli "N".

Ante la gravedad de la situación, el padre acudió con las autoridades, entregando los dispositivos que se convirtieron en la prueba para sustentar la acusación de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil.

Nayelli "N" escondía cámaras en los baños de la escuela de sus hijas

Al indagar, autoridades de la Policía de Investigación (PDI) descubrieron algo que los dejó con la boca abierta tras descubrir que el horror no se limitaba a la vivienda de la imputada.

En archivos digitales se encontraron cámaras de vigilancia insataladas en los baños de la escuela donde trabajaba como maestra Nayelli "N"; en este material visual también salían las dos menores de edad. Debido a que este descubrimiento involucra a más víctimas en una instalación escolar, se dio parte a la Fiscalía General de la República por posibles delitos federales.

Capturan a señalada del delito de pornografía infantil

Tras recabar todas las pruebas, un juez de control otorgó la orden de aprehensión, la cual se ejecutó el pasado miércoles 11 de marzo en la alcaldía Tláhuac, CDMX. Agentes de la PDI trasladaron a la arrestada ante la autoridad judicial, donde el Ministerio Público presentó los cargos.

El viernes 13 de marzo, tras analizar las pruebas, el juez decidió vincularla a proceso, dictando la medida cautelar de prisión preventiva para evitar cualquier riesgo para las víctimas.

Vinculan a proceso a mujer en CDMX...



La Fiscalía informó que fue aprehendida en Tláhuac el pasado 11 de marzo por trata de personas en modalidad de pornografía infantil, tras hallar material sexualizado de sus propias hijas en dispositivos electrónicos.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/k4mXbtZoMU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 16, 2026

¿Cuánto tiempo tiene la Fiscalía para cerrar el caso de pornografía infantil?

La autoridad judicial estableció un periodo de tres meses para que la Fiscalía de la CDMX concluya la investigación. Durante este periodo de tiempo, se buscará fortalecer el caso y determinar si existen más víctimas vinculadas a las cámaras que la mujer instaló en su lugar de trabajo.

Por ahora, la sospechosa permanecerá recluida, mientras las investigaciones avanzan para determinar el alcance total de la distribución del material gráfico que generaba.