Padre abusó de su hija de 2 años en St. Charles; policía descubre videos en teléfono de su pareja y ambos son arrestados

Una pareja fue arrestada en St. Charles, Missouri , luego de que una investigación policial revelara que el padre presuntamente abusó de su hija de apenas dos años. Durante las indagatorias por explotación sexual, autoridades localizaron videos y fotografías que documentarían los delitos .

El St. Charles County Police Department informó que el padre, Joshua R. Sinkler, de 36 años, enfrenta múltiples cargos relacionados con abuso sexual infantil y explotación de menores. Su esposa, Amber S. Sinkler, de 31 años, también fue acusada por delitos vinculados con el bienestar de la niña y la posesión de material ilegal.

El caso es investigado por el Equipo de Tareas de Delitos Cibernéticos del condado de St. Charles, que inició las indagatorias tras detectar evidencia digital relacionada con la explotación de la menor.

Evidencia hallada por la policía durante la investigación en St. Charles

De acuerdo con documentos judiciales citados por autoridades locales, los investigadores encontraron varios archivos almacenados en un teléfono celular.

Entre el material localizado había al menos cuatro videos y diversas fotografías que formarían parte de la evidencia presentada por los fiscales.

La información recopilada permitió que las autoridades presentaran cargos formales contra el padre de la niña por delitos graves contra menores.

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Los cargos que enfrentan los padres por ataque contra su hija en St. Charles

Joshua Sinkler fue acusado de molestación infantil en primer grado, violación o intento de violación en contra de una niña, sodomía estatutaria, explotación sexual infantil, posesión de pornografía infantil e incesto. También enfrenta cargos por poner en peligro el bienestar de un menor.

Por su parte, Amber Sinkler fue acusada de crear un riesgo sustancial para el bienestar de la niña y de posesión de material relacionado con explotación infantil.

Ambos permanecen detenidos en la cárcel del condado de St. Charles, donde un juez fijó una fianza de 500 mil dólares en efectivo.

Autoridades buscan posibles víctimas adicionales después de que padre abusó de menor

Debido a la naturaleza de la investigación, el equipo de delitos cibernéticos solicitó la colaboración de la comunidad para identificar posibles víctimas adicionales.

Las autoridades señalaron que la pareja residió en dos parques de casas móviles en la ciudad de St. Charles y que el padre frecuentaba el estacionamiento trasero de un cine local.

Investigadores pidieron que cualquier persona con información relevante se comunique con las autoridades para apoyar el desarrollo del caso.