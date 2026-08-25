VIDEO: ¿Qué es el Homeland Security Task Force? El nuevo grupo de élite de EU contra el crimen organizado
Estados Unidos eleva el nivel de su estrategia contra los grupos criminales con la creación del Homeland Security Task Force.
El gobierno de Donald Trump acaba de elevar el nivel de su estrategia contra los grupos criminales con la creación del Homeland Security Task Force (Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional), una unidad sin precedentes que promete cambiar las reglas del juego en la lucha contra el crimen transnacional.