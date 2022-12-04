VIDEO: Rinden Homenaje a Pelé con drones desde Qatar 2022

Mientras Pelé se encuentra hospitalizado, varias estrellas del medio deportivo han mostrado su solidaridad para el rey del futbol, pero el que más llamó la atención en redes sociales fue el homenaje que realizó la FIFA en medio del Mundial de Qatar 2022.

Con la ayuda de drones, el cielo nocturno de Qatar 2022 se vistió con la camiseta del astro brasileño. También se formaron algunos mensajes para Pelé deseando una pronta recuperación.

Delante de cientos de personas, las luces verdes y amarillas de los drones formaron la camiseta con el número 10, el que utilizó Pelé cuando formaba parte de la selección brasileña.

Hermoso mensaje de la FIFA y de todo el mundo futbolero para O Rei Pelé en este difícil momento. pic.twitter.com/KjbXFTELzt — VarskySports (@VarskySports) December 3, 2022

Posteriormente, los drones se movieron para formar la frase “Pelé get well soon”, en español “Pelé mejorate pronto”, después se apagaron las luces entre aplausos de los fans que asistieron a Qatar 2022.

El video se volvió viral en las redes sociales, donde los internautas aplaudieron el gesto de la FIFA para rendirle un pequeño homenaje al Pelé, uno de los más grandes futbolistas en la historia.

¿Qué le pasó a Pelé?

El pasado 30 de noviembre, Pelé fue internado, su hija informó que no era una emergencia y sólo había ido para regular su medicamento. Sin embargo, varios medios brasileños indicaron que se encontraba grave.

Este sábado, los rumores sobre el estado de salud de Pelé aumentaron, incluso dijeron que el famoso futbolista había dejado de responder al tratamiento de cáncer de colon que padece desde el año pasado.

Más tarde, para acabar con la información falsa, se publicó un comunicado en las redes sociales de Pelé explicando que se encontraba estable y respondía bien al tratamiento por una infección respiratoria, que fue el motivo por el cual lo internaron.

Pelé es ampliamente considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. En septiembre de 2021 le diagnosticaron cáncer de colon, por lo quele extirparon un tumor y desde entonces ha estado recibiendo atención hospitalaria con regularidad.

