Pelé responde bien al tratamiento, informan sus médicos

Pelé, el rey del futbol, compartió un mensaje a través de sus redes sociales, en el que informó a sus seguidores que se encuentra estable en el hospital Albert Einstein, de Brasil, donde lo internaron el pasado miércoles 30 de noviembre. Sus medicos aseguran que responde bien al tratamiento por infección respiratoria.

En su cuenta de Instagram, Pelé indicó que se encuentra fuerte, calmado, con pensamientos positivos, siguiendo el tratamiento para ver a la selección de su país en el Mundial de Qatar 2022. También agradeció al equipo médico que lo está tratando.

“Amigos míos, quiero mantener a todos calmados y positivos. Soy fuerte, con mucha esperanza y sigo mi tratamiento como siempre. Quiero agradecer a todo el equipo médico y de enfermería por toda la atención que he recibido.

“Tengo mucha fe en Dios y cada mensaje de amor que recibo de ustedes en todo el mundo me mantiene lleno de energía. ¡Y mirar a Brasil en la Copa del Mundo también!”.

Médicos aseguran que Pelé responde bien al tratamiento

Luego de que algunos medios informaron que Pelé había dejado de responder al tratamiento contra el cáncer de colon que padece desde el año pasado y se encontraba en cuidados paliativos, el hospital indicó que lo estaban tratando por una infección respiratoria y su estado no había empeorado en las últimas 24 horas.

ESPN de Brasil también aseguró que el rey del futbol tenía una inflamación general y problemas cardíacos cuando ingresó en el hospital a principios de esta semana.

Sin embargo, ni su manager, familiares o el hospital han confirmado esta información; por el contrario, aseguran que Pelé se encuentra estable.

Pelé es ampliamente considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. En septiembre de 2021 le diagnosticaron cáncer de colon, por lo quele extirparon un tumor y desde entonces ha estado recibiendo atención hospitalaria con regularidad.

