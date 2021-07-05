JusticiaParaSamuel, el asesinato que indigna a España

A unos días de que se celebró el Día del Orgullo LGBT+, en La Coruña, España, un joven de 24 años fue asesinado a golpes, por lo que ahora se exige capturar a los agresores al grito de #JusticiaParaSamuel.

Todo ocurrió durante la noche del 1 de julio, que además representaba la segunda jornada de reapertura para bares y centros nocturnos en La Coruña, región de Galicia, España.

De acuerdo con acompañantes, todo comenzó por una confusión, ya que Samuel estaba haciendo una videollamada con el teléfono de una amiga que lo acompañaba. Posteriormente, los agresores vieron al joven usar el teléfono y afirmaron que los estaban grabando, por lo que un sujeto lo increpó y le lanzó el primer golpe, posteriormente los otros hombres del grupo se unieron y propinaron la brutal paliza que acabó con la vida de Samuel.

Testigos afirman que el joven fue atacado por al menos siete sujetos, aunque otras versiones apuntan que fueron 12 agresores quienes dejaron a Samuel sin oportunidad alguna de defenderse. Además, afirman que en más de una ocasión le gritaron "maricón de mierda", por lo que el ataque se investiga como un hecho de homofobia.

De acuerdo con medios locales, la Policía Nacional de España ha capturado a 13 personas por su presunta participación en los hechos, aunque no se han dado mayores detalles al respecto.

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Amigos claman #JusticiaParaSamuel

Luego de que los agresores notaron el daño que habían hecho a Samuel, se retiraron del lugar. De acuerdo con medios españoles, los amigos de Samuel, Andrea y Diego, pidieron apoyo a una patrulla que iba pasando por la zona. Los oficiales contactaron a una ambulancia y el joven, ya inconsciente, fue trasladado al Hospital de La Coruña, donde finalmente murió.

Luego de que se confirmara la muerte de Samuel, una de sus amigas publicó en Twitter lo que había pasado.

Acaban de matar a un amigo mío, al lado de Riazor ayer a las 3:00 de la mañana. Lo han matado por su orientación sexual #JusticiaParaSamuel”.

Acaban de matar a un amigo mío , al lado de Riazor ayer a las 3:00 de la mañana .

Lo han matado por su orientación sexual .

Tenía 24 años .

Si visteis algo , porfavor contactad conmigo .#justiciaparaSamuel

DEP 🤍

Mi ángel. — Aaaaaan🦋 (@andreageesto) July 3, 2021

Esta publicación rápidamente se viralizó en redes sociales, además de que posteriormente la misma amiga aclaró lo acontecido, pues afirmó que había medios que estaban sacando de contexto la situación, afirmando que Samuel estaba con su novia, por lo que recalcó que su amigo era gay y no era justo que cambiaran el contexto de la situación.

Famosos también piden #JusticiaParaSamuel

El reclamo de #JusticiaParaSamuel poco a poco se fue haciendo más fuerte, al grado que celebridades como el cantante Alejandro Sanz se unieron para exigir a las autoridades que hagan su trabajo, además de que criticó que se le diera más importancia a la orientación sexual del joven que a la forma en que fue asesinado.

Que la orientación sexual de Samuel nos preocupe más que el instinto criminal de sus asesinos dice mucho de lo jodido que estamos #JusticiaParaSamuel”.

Que la orientación sexual de Samuel nos preocupe más que el instinto criminal de su o sus asesinos, dice mucho de lo jodido que estamos #justiciaparasamuel — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) July 3, 2021

El cineasta y productor Guillem Clua, también miembro de la comunidad LGBT+ criticó la forma en que Samuel fue asesinado, pero sobre todo, la lentitud con la que autoridades han actuado ante esta tragedia.

Acaban de matar a un chaval por ser gay tras una semana de ataques. Y los responsables no son solo los agresores, sino los partidos que alientan la LGTBIfobia y aquellos que han permitido que entren en las instituciones.

#justiciaparaSamuel pic.twitter.com/d8dbAozXG9 — Guillem Clua (@guillemclua) July 4, 2021

Otra personalidad pública que se pronunció sobre la muerte de Samuel fue Andrea Menendez, jugadora del Deportivo La Coruña e integrante de la comunidad LGBT+, quien afirmó que como se ha vuelto costumbre para las autoridades, según ella, buscarán desvirtuar a la víctima afirmando que todo fue un pleito de borrachera, dejando de lado motivos homofóbicos.

En los próximos días desviarán el tiro a delincuencia callejera, racismo, pobreza.., lo que les venga en gana para no admitir que las agresiones homófobas solo tienen como culpable la homofobia que ellos extienden con sus terapias de conversión, su pin parental y sus mierdas — Andrea 🏳️‍🌈 (@MenendezFaya) July 4, 2021

El padre de Samuel, Maxsoud Luiz, habló con medios locales y manifestó su dolor por la forma en que fue asesinado su hijo, y afirmó que todo lo que hizo fue tratar de mediar una discusión sin sentido, y recalcó que Samuel no hizo nada para ser agredido de esa forma.

Por esta situación, la organización Avante LGBT+ convocó a manifestaciones para este lunes en La Coruña y distintas partes de España para exigir #JusticiaParaSamuel.

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