Exconvicto en EUA y mujer de expresidente se perfilan como candidatos presidenciales en Honduras

TEGUCIGALPA, 2 abril (Reuters) - Un exministro que pasó tres años en un penal en Estados Unidos por lavar dinero del narcotráfico y la esposa del exmandatario Manuel Zelaya se perfilan como candidatos a la presidencia de Honduras en los comicios de noviembre, según los resultados de las eleciones primarias difundidos el viernes.

Yani Rosenthal, un político de 55 años que estuvo preso en el país norteamericano, obtenía el 49.61% de los sufragios tras escrutarse el 97.61% de las actas de la votación en el opositor Partido Liberal, de acuerdo con las cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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En los comicios internos del Partido Libertad y Refundación (Libre), primero en la oposición y liderado por el exmandatario Manuel Zelaya, derrocado en un golpe militar en 2009, su mujer Xiomara Castro lograba el 78.84 % con el 89.90% de actas procesadas.

El pueblo a decidido en las urnas, @XiomaraCastroZ es la candidata a la presidencia de Honduras con más VOTOS de la oposición. ❤️👏 pic.twitter.com/mo7Y8mtPMA — Partido Libre (@PartidoLibre) March 22, 2021

El Partido Liberal, el Libre y el gubernamental Partido Nacional celebraron el 14 de marzo elecciones primarias para designar a sus candidatos a suceder al presidente Juan Orlando Hernández. La nominación oficial de los postulantes por parte del CNE será el 13 de abril, tras el periodo de impugnaciones.

Estados Unidos "no permitiría que una persona que ha pagado pena en las cárceles norteamericanas se convierta en un interlocutor válido a nivel de jefe de Estado", dijo a Reuters el analista Víctor Meza sobre la nominación de Rosenthal, ex ministro de Presidencia.

Representamos un Partido Liberal que después de tantos años sumido en la oscuridad logra resurgir más fuerte y efervecente que nunca. El cambio viene y nadie lo detiene, estamos listos para unir a Honduras y lograr #NuevasOportunidadesParaTodos pic.twitter.com/3WQpAUJzLd — Yani Rosenthal (@yanirosenthal) March 30, 2021

Desde 1982, cuando retornó la democracia a Honduras, tras casi 20 años de gobiernos militares, el Partido Liberal se ha alternado el poder con el Partido Nacional de Hernández, acusado en Estados Unidos de recibir millonarios sobornos de capos de la droga para permitir el trasiego de cocaína a través de su país.

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El mandatario ha negado las acusaciones en su contra. El martes, el hermano del gobernante, Juan Antonio Hernández, alias "Tony", fue condenado en una corte en Estados Unidos a cadena perpetua por tráfico de drogas.

En la votación interna en el Partido Nacional, el actual alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, investigado por corrupción, obtuvo el 70.15% de los sufragios de las primarias con el 99.52% validado.

Zelaya fue también acusado recientemente por el jefe de un clan hondureño del narcotráfico en un juicio en Nueva York de haber recibido 500.000 dólares en el año 2006, lo que negó.