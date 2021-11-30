Elecciones de Honduras: Xiomara Castro aventaja

La candidata de izquierda, Xiomara Castro, obtiene hasta el momento el 53.51% de los votos a favor durante el conteo rápido de las elecciones por la presidencia de Honduras. De ser declarada como vencedora oficial, se convertirá en la primera mujer presidenta del país.

Seguido de la candidata, se encuentra Nasry Asfura del Partido Nacional con el 34.05% de lo votos a favor.

A pesar de que las elecciones del 28 de noviembre terminaron el mismo día y que el conteo de votos estaba favoreciendo a Xiomara Castro, aún no hay pronunciamientos oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

A través de su cuenta de Twitter, la consejera del CNE, Rixi Moncada, pidió a los hondureños "responsabilidad y paciencia", pues asegura que siguen trabajando en el conteo.

Responsabilidad y Paciencia! 🌺 Continuamos trabajando. https://t.co/WOB2e35S7q — Rixi Moncada (@riximga) November 29, 2021

¿Qué pasó en las elecciones por la presidencia de Honduras en el 2017?

Los hondureños se comienzan a impacientar en redes sociales, pues temen que lo sucedido en las elecciones del 2017 se repita, cuando el conteo de los votos cambió drásticamente para favorecer al actual presidente Juan Orlando Hernández.

Dicho resultado en el ese año, desencadenó una serie de manifestaciones en Honduras de ciudadanos que acusaban de fraude al presidente.

Xiomara Castro y la campaña electoral por la presidencia de Honduras

Durante estas elecciones en Honduras, la izquierdista Xiomara Castro compitió con otros 14 candidatos, uno de ellos fue el actual presidente Juan Orlando Hernández, quien lleva siete años en el poder y ha enfrentado acusaciones de corrupción y narcotráfico.

En su campaña, la candidata señaló el manejo de la pandemia por parte del actual presidente, así como el problema que implican las caravanas migrantes que han salido desde Honduras hacia México.

|Instagram: @xiomaracastrooficial

Por otra parte de Xiomara Castro, enfrentó críticas de la oposición debido a que es la esposa del ex presidente Manuel Zelaya, el cual fue destituido por un golpe de Estado en el 2009.

Observación extranjera en las elecciones presidenciales de Honduras

Las elecciones de este domingo 28 de noviembre en Honduras contaron con observación extranjera por primera vez en su historia. Esto para garantizar la legalidad y la transparencia de los resultados.

De acuerdo a los datos oficiales de los observadores, la izquierdista Xiomara Castro se perfila para ganar la presidencia de Honduras. De lograrlo, será la primera vez que un partido de oposición gobierne en 12 años, periodo en el que los conservadores han tenido el poder del país centroamericano.

Durante estas elecciones, también se elegirá a los diputados del parlamento, a los miembros del Congreso Nacional, junto con otros 298 cargos municipales.

