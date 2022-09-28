Así era el anuncio sobre el nuevo horario de verano hace 26 años

E Congreso de la Unión aprobó eliminar el horario de verano. Luego de 26 años, las personas de la mayor parte de México ya no tendrán que adelantar su reloj como se solía hacer cada primer domingo de abril, con el horario de verano también se van los anuncios transmitido en los medios de comunicación masivos que anunciaba esta medida implementada por el gobierno.

De acuerdo con el dictamen, que expide la Ley de los Husos Horarios y elimina el Horario Estacional, se establece que el próximo 30 de octubre finalizará el horario de verano por lo que ya no se moverán las manecillas de reloj como se acostumbraba desde 26 años cuando entró en vigor esta reforma.

¿Cómo anunciaban el cambio de verano?

El gobierno de México realizó una campaña sobre los beneficios del horario de verano, que entraba en vigor en abril de 1996.

Por varias semanas, la ciudadanía escuchó estos anuncios sobre el horario de verano y lo que tendría que hacer con su reloj para estar en la hora correcta. Por ejemplo, adelantar o retrasar las manecillas del reloj.

“Con el horario de verano se aprovecha más el día” era la frase con la que terminaba el anuncio sobre el nuevo cambio y en el que se exaltaba que la medida era para aumentar el ahorro de energía.

"El próximo domingo 7 de abril tendremos un nuevo horario en México: el horario de verano, en todo el país, este nuevo horario entrará en vigor a las dos de la mañana, es decir, que el horario se adelantará de las dos a las tres de la mañana. Tu puedes adelantar tu relojes la noche anterior y así cuando despiertes iniciarás el día con el nuevo horario, Con el horario de verano se aprovecha más el día", decía el anuncio que se transmitía por radio y televisión pública.

Estas campañas las encabeza el gobierno federal a través de la Secretaría de energía y se realizaban cada año, para exhortar a la población a adelantar el reloj una hora, antes de dormir durante el sábado anterior al primer domingo del mes de abril.