Avanza en Cámara de Diputados eliminación de Horario de Verano

Ciudad de México. Con 22 votos a favor, 1 en contra y 11 abstenciones, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley de los Husos Horarios y elimina el Horario Estacional que se aplica desde marzo de 2002 en el país.

El dictamen se turnó a la Mesa Directiva para que se agende para su discusión y votación en próxima sesión.

El dictamen establece que el próximo 30 de octubre se pondrá fin al actual horario de verano en la mayor parte del país, con lo que sería la última vez en que retrase una hora las manecillas del reloj.

También se dispone que el horario de veerano estará vigente solo para los municipios fronterizos con Estados Unidos y cuyo territorio este comprendido entre la línea internacional norte y la línea paralela ubicada a una distancia de 20 kilómetros hacia México. Este horario se aplicará el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre.

👉🏽 Avala la Comisión de Energía diversos dictámenes con punto de acuerdo relativos a los volúmenes de gas quemado y venteado en la exploración y extracción de petróleo en las costas mexicanas, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, etcétera. https://t.co/QwKGDkYyxK — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 26, 2022

Durante la discusión, se argumentó que para derogar el horario de veerano se tomó en cuenta el daño causado a la salud de los ciudadanos frente al bajo ahorro de energía que se logró desde su implementación.

Lidia Pérez Bárcenas, diputada de Morena, señaló: “la Secretaria de Salud ha señalado en el informe repercusiones en la salud por el cambio de horario que este ocasiona daños biológicos socioemocionales y sociales y ha advertido en algunos estudios que hay una asociación directa entre el horario de verano y el aumento de la concurrencia del infarto cardiaco especialmente en la primera semana de ser aplicado”.

PRI y PAN manifiestan apoyo para eliminación de horario de verano

En la reunión semipresencial de la Comisión de Energía el PAN y el PRI manifestaron su apoyo a la eliminación del horario de verano, pero votaron en abstención, ya que señalaron que se debe ampliar el rango de distancia de municipios fronterizos, pues, muchos tienen comercio con Estados Unidos y se ubican mucho más allá de los 20 kilómetros que la plantea la iniciativa.

“El dictamen no hace ningún análisis de cual es la franja de municipios de la frontera que debería de mantener un horario estacional simple y sencillamente establece una lista sin valorar la importancia de dicho horario para esos y otros municipios que no se contemplan en la lista”, sostuvo Justino Arriaga del PAN.

En tanto el diputado del PRI, Antonio Gutiérrez Jardón, manifestó: “lo hemos consultados con el sector productivo de nuestro estado, y la realidad es que no están de acuerdo en el cambio y que se retome nuevamente el horario que teníamos y que nos quiten a los estados, que exportamos o importamos o que tenemos mucha relación con el extranjero nos quiten ese tema de poder homologar. Ojalá , que seamos más sensibles, que no porque venga de una orden no escuchemos las demandas de los estados que requerimos ser escuchados”.

El dictamen se turnó para su discusión y votación del pleno de los 500 diputados.