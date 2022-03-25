¿Qué presidente puso el horario de verano en México?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recientemente planteó eliminar el horario de verano, que ya tiene 25 años, pero qué presidente cambió el horario de verano en México.

De acuerdo con las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación (DOF) son al menos tres presidentes los que no solo pusieron el horario de verano, sino también realizaron cambios a su aplicación en el territorio de México.

Con el #HorarioDeVerano se reduce una hora el consumo de energía. Adelanta una hora el reloj. pic.twitter.com/QCfZsZz8je — Hacienda (@Hacienda_Mexico) April 6, 2014

¿Qué presidente fue el que autorizó el horario de verano en México?

Ernesto Zedillo fue el presidente que ordenó el decreto de aplicar el horario de verano en 1996, de acuerdo con el DOF, sin embargo, desde la administración de Miguel de la Madrid también se registraron cambios el la determinación del huso horario de estados como Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.

En el decreto, publicado el 17 de febrero de 1988, indica que en estas entidades se adelanta una hora del reloj con la finalidad de que se aproveche la luz solar y se ahorre energía.

Además, indica el decreto, se busca que haya un incremento de las actividades industriales y comerciales, al haber un mayor espacio temporal para la vida familiar y social.

En este decreto ya se indicaba el inicio del horario de verano el primer domingo de abril y hasta el último del mes de octubre de cada año.

En 1996, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León fue el que decretó que en el país habría tres zonas horarios:



Primera: Comprende todo el territorio nacional, salvo el correspondiente a las zonas segunda y tercera.

Segunda: Comprende los territorios de los estados de Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora,

Tercera: Comprende el territorio del estado de Baja California.

En el 2001, el presidente Vicente Fox suspendió los diversos decretos sobre los horarios en México y en el DOF se publicó que basados en estudios organismos especializados del gobierno federal y por la UNAM se concluyó que el horario de verano ayudaba a reducir de manera significativa la demanda de energía eléctrica.

Sin embargo, diversos sectores sociales manifestaron inconformidad con el horario de verano en algunas regiones, por lo que se aumentó una zona horaria. Quedando así:



Primera: Todo el territorio, excepto las zonas segunda, tercera y cuarta.

Segunda: Baja California Sur, Nayarit y Sinaloa.Tercera: Baja California.

Cuarta: Sonora.

Actualmente, en todo el territorio, excepto Quintana Roo y Sonora, se aplica el horario de verano, con la diferencia de que cinco estados de la frontera del norte inician en la segunda semana de marzo.

Conforme al decreto constitucional, este domingo 13 de marzo inicia el #HorarioDeVerano en los 33 municipios de la franja fronteriza norte, exceptuando Sonora. Recomendamos a la población de estos municipios que hoy sábado antes de irse a dormir, adelante su reloj una hora. pic.twitter.com/qH9my3T6NV — SENER México (@SENER_mx) March 12, 2022

¿Cuándo cambia el horario de verano en México?

Tras el decreto aprobado por el Congreso de la Unión, el horario de verano terminó el pasado 30 de octubre, por lo que a partir de abril ya no se aplicará la medida de adelantar el reloj, como se solía hacer hace más de dos décadas.

