Senado avala eliminación del horario de verano; se remite al Ejecutivo

Con 59 votos a favor, 25 en contra y 12 abstenciones, el Pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se elimina el horario de verano.

Luego de su aprobación en lo general y en lo particular, el documento que elimina el horario de verano fue remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

📌 El Senado aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2023 y reformas a la Ley Federal de Derechos; instrumentos legislativos que conforman el #PaqueteEconómico2023.



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De esta manera, se abrogará la Ley del Sistema de Horario, publicada el 29 de diciembre de 2001 en el Diario Oficial de la Federación y el Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se Aplicará en nuestro país, publicado el 1 de marzo de 2002 en el DOF, así como sus subsecuentes reformas.

El Senado rechazó las reservas que presentó el senador Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Plural, por lo que los artículos reservados se avalaron los términos del dictamen con 56 votos a favor, 29 en contra y cuatro abstenciones.

En el dictamen, las y los senadores mencionaron que respaldan la propuesta que envió la Cámara de Diputados, pues consideraron que suprimir el horario de verano representa un tema de suma relevancia para la protección del derecho a la salud.

Qué dice el dictamen que elimina el horario de verano

El dictamen establece el horario para todo el país con base en los diferentes husos horarios reconocidos en el territorio nacional, conforme a los acuerdos tomados en la Conferencia Internacional de Meridianos en 1884, que determinó el meridiano cero.

Plantea un horario estacional únicamente para los estados y los municipios comprendidos en la zona fronteriza, de conformidad con la zona a la que pertenezcan y con base en los dispuesto en la Ley.

Además, incluye la facultad para que los congresos de los estados puedan presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión para elegir su propio horario, previa consulta a la población, esto con la finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos humanos y fundamentales mediante la aceptación de políticas públicas bajo un principio democrático.

La Ley dispone que en el territorio nacional habrá un horario estándar que se establecerá de acuerdo con las zonas horarias que correspondan y que únicamente se aplicará un horario estacional para los estados y municipios de la frontera norte.

Municipios en donde no se elimina el horario de verano

La eliminación del horario de verano no aplica en 33 municipios fronterizos del norte a partir del 30 de octubre, cuando finaliza este horario.

Baja California:

Tijuana

Mexicali

Ensenada

Playa Rosarito

Tecate

Chihuahua:

Janos

Ascensión

Guadalupe

Juárez

Praxedis G. Guerrero

Coyame del Sotol

Ojinaga

Manuel Benavides

Coahuila:

Acuña

Guerrero

Hidalgo

Jiménez

Nava

Ocampo

Piedras Negras

Villa Unión

Zaragoza

Nuevo León:

Anáhuac

Los Aldama

Tamaulipas:

Nuevo Laredo

Guerrero

Mier

Miguel Alemán

Camargo

Gustavo Díaz Ordaz

Reynosa

Río Bravo

Valle Hermoso

Matamoros

¿Cuándo cambia el horario de verano 2022?

El horario de verano concluye el próximo 30 de octubrede 2022.

En tanto, el dictamen se indica que el horario estacional fronterizo norte surtirá efecto desde las dos horas del segundo domingo de marzo, y concluirá a las dos horas del primer domingo de noviembre, es decir, que en la zona fronteriza entrará el horario de verano.

¿Se adelanta o se trasa el reloj con el horario de verano?

Con la aprobación de este decreto que elimina el horario de verano, serán los municipios fronterizos los que adelantarán su reloj en el primer domingo de abril del siguiente año. En tanto, el próximo 30 de abril se atrasa el reloj.