Hospitalizan a Juana Barraza, “La Mataviejitas”, por insuficiencia renal en Iztapalapa, CDMX

Juana Barraza Samperio, conocida como "La Mataviejitas", fue trasladada desde el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla Hospital Especialidades Belisario Domínguez, ubicado en el perímetro de la alcaldía Iztapalapa hacia un hospital público en la alcaldía Iztapalapa, debido a complicaciones graves de salud.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer de 68 años presentó un deterioro notable en su estado físico derivado de problemas de insuficiencia renal.

Ante el diagnóstico, se llevó a cabo su traslado inmediato para la evaluación de los especialistas correspondientes .

"La Mataviejitas" ya había sido trasladada al hospital en otras ocasiones

Esta no sería la primera vez que la mujer es trasladada de Santa Martha Acatitla un centro médico de la Ciudad de México, pues en julio de 2023 salió para el Hospital General Xoco.

La razón de su visita a la institución de salud fue debido a que se fracturó el fémur luego de una caída que sufrió en el encierro.

¿Quién es "La Mataviejitas"?

Antes de convertirse en el objetivo principal de la policía capitalina, Juana Barraza intentó ganarse la vida en el ámbito del entretenimiento popular.

Nacida en Pachuca, Hidalgo, en 1958, la mujer incursionó a los 30 años en el circuito de la lucha libre profesional bajo el nombre de "La Dama del Silencio", carrera que tuvo que abandonar abruptamente debido a la gravedad de sus lesiones óseas.

Después de que su carrera como luchadora se terminara, Barraza se convirtió en una de las asesinas seriales más temidas de México y fue apodada "La Mataviejitas" por su modus operandi, el cual se enfocaba en personas de la tercera edad, es decir, mayores a los 60 años de edad.

Juana Barraza, alias “La #Mataviejitas", fue trasladada del Centro Femenil de Santa Marta Acatitla al #Hospital General Xoco.



Le revisarán una #fractura de fémur que presentó tras una caída ocurrida el domingo.



Se mantiene bajo observación #médica. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 26, 2023

Así capturaron a "La Mataviejitas"

El historial delictivo de la mujer concluyó el 25 de enero de 2006 en la alcaldía Venustiano Carranza. Tras cometer un homicidio en una vivienda de la calle José Jasso, en la colonia Moctezuma, un joven la descubrió saliendo del inmueble y alertó a las patrullas del sector.

¿Cuántos años de cárcel le dieron a "La Mataviejitas"?

Juana Barraza se encuentra cumpliendo una sentencia de 759 años, pues se le acusó de participar en alrededor de al menos 10 asesinatos.

Su penitencia no será cumplida completamente, ya que la pena máxima es de 50 años.

¿Cómo es la vida de "La Mataviejitas en la cárcel?

Durante su encierro, "La Mataviejitas" contrajo nupcias en 2015 con una persona llamada Miguel Ángel, con quien solamente intercambiaba cartas y conoció hasta el día de su boda.