¿Qué pasó con el “Caníbal de Atizapán”? El caso de un feminicida serial que sacudió al Edomex

Su historia causó miedo, terror y dolor. Lo llamaron el "Caníbal de Atizapán" o el "Monstruo de Atizapán". Era solo el señor Andrés para sus vecinos, pero este sujeto era un feminicida serial en este municipio del Estado de México.

El 15 de mayo de 2021 fue detenido un hombre que terminó siendo acusado de haber matado a varias mujeres y sus restos los guardó dentro de su casa en la colonia Lomas de San Miguel, donde llegó a vivir desde 1986.

Andrés "El Chino": el vecino que era un asesino serial en Atizapán

Su nombre es Andrés Filomeno Mendoza Celis, quien se paseaba por las calles de su colonia sin que nadie supera que era un asesino serial.

Quienes lo conocían llegaron a decir que era un bien vecino y hasta fue presidente de su colonia y promotor del voto de un partido político.

Lo llamaban Andrés, "El Chino", quien llevaba una vida como todos y en aparente normalidad, pero nadie imaginó que era un feminicida en serie.

Tenía 72 años cuando su historia fue descubierta y salió a la luz que en su casa estaban ocultos restos de mujeres a quienes mató.

"Era muy tranquilo, era muy amable. Siempre pasaba y nos hablaba a todos, pero nunca pensamos qué es lo que hacía porque él no trabajaba" relató a Azteca Noticias la señora Enriqueta Morales, vecina de Andrés.

Asesinato de mujer destapa caso de feminicida serial en Atizapán

Las autoridades supieron de lo que pasaba tras el feminicidio de Reyna González Amador, quien fue reportada como desaparecida el 14 de mayo de 2021 en la colonia San Juan Ixtacala Plano Norte

En en sótano de la casa fueron localizados los restos de la mujer de 34 años, quien se dedicaba a vender celulares, pero cuando las autoridades entraron encontraron más restos óseos en otro de los cuartos.

El feminicida fue descubierto cuando Bruno Ángel Portillo, esposo de Reyna González, acudió a la casa de este sujeto después de saber que el último lugar en el que había estado era la casa de Andrés.

Los restos estaban sepultados. En el lugar se encontraron credenciales de elector, zapatos y prendas de mujer, entre otras cosas.

En su casa de Andrés se localizaron cuatro mil 300 restos óseos que corresponden a 19 de sus víctimas.

¿Qué pasó con el caníbal de Atizapán? Esto se sabe del feminicida serial

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) lo detuvieron el 15 de mayo de 2021 y fue ingresado en aquella ocasión al penal de Barrientos en Tlalnepantla y después fue enviado al penal de Tenango del Valle.

El hombre de 72 años en ese entonces fue señalado como el feminicida de al menos 18 mujeres y l homicidio de un menor de edad. Actualmente ha recibido ocho sentencias condenatorias por feminicidio y desaparición de personas.

El 18 de marzo de 2022 fue recibió una sentencia condenatoria por el feminicidio de Reyna González Amador, quien era madre de familia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo sentencia condenatoria de prisión vitalicia por este feminicidio ocurrido en el municipio de Atizapán, en mayo de 2021.

En el proceso ha recibido una sentencia vitalicia, una condena de 92 años de cárcel y seis sentencias de 55 años cada una, dictadas entre 2022 y 2024.

En agosto de 2025, Andrés Filomeno Mendoza fue internado de emergencia en el Hospital Adolfo López Mateos, en Toluca, tras presentar complicaciones respiratorias, pero fue dado de alta casi dos meses después.

Estuvo bajo observación médica y 1 de octubre de 2026 volvió al al penal de Tenango del Valle, donde cumple múltiples sentencias por feminicidio y desaparición forzada.