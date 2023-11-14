Reconstrucción de hoteles en Acapulco; empresas piden ayuda con pago de impuestos

Después del paso del huracán ‘Otis’ las y los trabajadores del sector turístico de Guerrero, se unen para avanzar lo más rápido posible con la reconstrucción de Acapulco, pues esperan que sus hoteles comiencen a operar a partir de diciembre.

“Nosotros podemos habilitar por lo menos algunas habitaciones que tengan la seguridad de dar una buena atención y con eso empezar a trabajar”, explicó Gabriela Martínez, una empresaria hotelera para Fuerza Informativa Azteca.

Algunos empresarios aseguran que los próximos días serán cruciales para que las habitaciones estén listas; sin embargo, para que esto sea posible, debe ser un esfuerzo conjunto con las autoridades, pero ¿Cómo se ha ayudado a los hoteles en Acapulco?

Hoteles en Acapulco piden ayuda con pago de impuestos

La Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras solicitó apoyo a las autoridades para la reconstrucción de los hoteles en Acapulco, pues en este estado operan alrededor de 376 empresas de este giro.

Se solicitó una ampliación de 6 meses en el pago de impuestos (ISR) para los hoteles de Acapulco, actualmente el decreto de beneficios fiscales cubre únicamente 3 meses.

Por otro lado, los organismos empresariales han solicitado que los apoyos fiscales se extiendan, pues actualmente pagan 16% de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), junto con un impuesto estatal al hospedaje de 4%.

¿Cuándo reabrirán los hoteles en Acapulco?

Hace unos días, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, compartió que a partir del próximo 15 de diciembre 2023, se espera que algunos hoteles en Acapulco estarán operando de manera parcial, pero ¿Cuáles son los que abrirán este mes?



Las Brisas.

Mayan Palace.

Mundo Imperial.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, aseguró que las y los turistas podrán regresar al estado a partir de la segunda semana de diciembre.

Abren Aeropuerto de Acapulco tras daños por huracán ‘Otis’

El Director General del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), Ricardo Dueñas, declaró que el Aeropuerto de Acapulco reanuda vuelos hoy 13 de noviembre, después de mantenerse cerrado por varias semanas debido al paso del huracán ‘Otis’ en este estado.

De acuerdo Ricardo Dueñas, la apertura del Aeropuerto Internacional de Acapulco se realizará cumpliendo con todos los estándares de seguridad requeridos.