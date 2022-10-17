Hoy No Circula lunes 17 de octubre en CDMX y Edomex

Este lunes 17 de octubre de 2022 aplica el programa Hoy No Circula en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex) entre las 05:00 y las 22:00 horas; por lo que se recomienda a todos los automovilistas verificar a continuación qué autos no circulan este lunes a fin de evitar ser acreedores a una multa de tránsito.

El Hoy No Circula aplica hoy lunes 17 de octubre para los autos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6 y holograma 1 y 2.

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

Cabe señalar que quedan exentos de estas medidas los vehículos con holograma 0 y 00; así como todos los autos híbridos y eléctricos que transiten en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La multa por no respetar las medidas del Hoy No Circula este lunes 17 de octubre es de casi dos mil pesos, según establece el Reglamento de Tránsito de la CDMX. Mientras que en el Edomex, la infracción es de más de mil pesos.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula funciona para las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios del Edomex, que son los siguientes:



Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

¿Cómo saber cuándo circula o descansa un auto en CDMX y Edomex?

La Secretaría del Medio Ambiente tiene un calendario preestablecido para el Hoy No Circula semanal, el cual puede cambiar sin previo aviso si así lo determina la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), en caso de que haya altos niveles de contaminación en el Valle de México y se active la Fase I de contingencia ambiental.

El calendario de los autos que no circulan esta semana es el siguiente:



Martes 18 de octubre: engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2

Miércoles 19 de octubre: engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2.

Jueves 20 de octubre: vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

Viernes 21 de octubre: vehículos con engomado azul, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.

Así luce el calendario semanal del Hoy No Circula de lunes a viernes en CDMX y Edomex|CAMe.

En caso de que se requiera saber si una placa vehicular circula en una fecha específica, es posible ingresar a la página del Hoy No Circula y obtener esta información; solo es necesario tener a la mano el número de holograma del vehículo y el último dígito de la placa.

Verificación vehicular en CDMX y Edomex

En octubre los autos que tienen que realizar la verificación vehicular tanto en la CDMX, como en el Edomex son los que tienen engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6.