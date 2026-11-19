¡Atención, conductores! Este viernes 20 de noviembre se conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana, por lo muchos conductores se preguntan si habrá modificaciones al Hoy No Circula por el Desfile Militar en la Ciudad de México (CDMX).

Para algunos, las restricciones del programa Hoy No Circula se mantienen con normalidad, por lo que decenas de personas tendrán que guardar el auto en casa.

¿Qué autos no circulan el viernes 20 de noviembre?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula, este viernes deberán suspender su circulación los vehículos que cumplan con las siguientes características:

Engomado: azul.

Terminación de placas: 9 y 0.

Holograma de verificación: 1 y 2.

Hoy No Circula en viernes Así opera el Hoy No Circula los viernes. (Especial)

¿Dónde opera el Hoy No Circula?

El programa no solo aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, sino también en 40 municipios del Edomex, esto después de que comenzaran a aplicarse multas en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

En el Valle de Toluca se incluyen Toluca, Metepec, Lerma, Zinacantepec, Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle y Xonacatlán.

Mientras que en Santiago Tianguistenco la medida abarca Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.

En la zona conurbada del Edomex, la medida aplica para Valle de Chalco, Atizapán de Zaragoza, Chalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ecatepec, entre otros.

¿A qué hora inicia el Desfile Militar del 20 de noviembre?

Si tienes pensado acudir al Zócalo capitalino, toma precauciones, ya que el Desfile Militar comenzará a las 10:00 de la mañana de este viernes 20 de noviembre.

El recorrido iniciará en el Zócalo capitalino y concluirá en el Monumento a la Revolución, con la participación de elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Además de las restricciones del Hoy No Circula, se esperan cierres viales, por lo que se recomienda anticipar las salidas.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los automovilistas que circulen en un día restringido pueden recibir una sanción, incluso si desconocían que su vehículo debía descansar.

En la CDMX, la multa va de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos, equivalente a 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) de 2026.