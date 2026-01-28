¡Que no te lleven al corralón! Consulta el Hoy No Circula de este miércoles 28 de enero

Antes de encender tu motor y salir a las calles, es vital que revises si tu vehículo tiene permiso para transitar. El programa Hoy No Circula se mantiene activo este miércoles 28 de enero de 2026 en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México.

El objetivo principal de estas reglas es darle un respiro al medio ambiente y reducir las emisiones contaminantes en la zona metropolitana

¿Qué autos descansan este miércoles 28 de enero?

Para este miércoles, los vehículos que deben apagar sus motores son aquellos que tienen el engomado rojo. Específicamente, la restricción aplica para los autos con terminación de placas 3 y 4, que cuenten con holograma 1 o 2.

Si tu coche cumple con estas características, lo mejor es buscar una alternativa de transporte para no llevarte una sorpresa desagradable con las autoridades de tránsito.

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

Horarios y zonas donde aplica el Hoy No Circula

No pienses que por salir muy temprano o muy tarde te vas a salvar. El horario oficial en el que no puedes circular es de las 05:00 a las 22:00 horas. Esta medida es obligatoria tanto en la capital del país como en el Estado de México.

Recuerda que los policías de tránsito están facultados para detenerte en cualquier momento dentro de ese lapso si tu placa no coincide con el calendario permitido.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir con el Hoy No Circula te puede salir bastante caro. Las sanciones se calculan basándose en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que para este 2026 se sitúa en 117.31 pesos.

Las multas van de las 20 a las 30 UMAS, lo que significa que podrías pagar entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos. Además del golpe al bolsillo, corres el riesgo de que tu vehículo sea remitido al depósito (corralón), lo que suma más gastos y trámites.

Lista de vehículos exentos del Hoy No Circula

No todos los autos se quedan guardados. Según el Reglamento de Tránsito, existen varias excepciones para quienes sí pueden circular libremente este miércoles:



Autos con holograma "0" y "00".

Motocicletas.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Transportes de emergencia y servicios funerarios.

Autos conducidos por personas con discapacidad o transporte escolar.

Consejos para circular sin contratiempos en el Valle de México

Para transitar con tranquilidad, te recomendamos verificar siempre el color de tu engomado y el último dígito de tu placa antes de salir de casa. Si tu auto es modelo antiguo o tiene holograma 1 o 2, mantente atento a los avisos de la Secretaría del Medio Ambiente, ya que en caso de contingencia ambiental, las restricciones podrían endurecerse para todos.

