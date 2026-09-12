Sábado de cambio; así aplica el Hoy No Circula en la CDMX y Edomex

¡Para el carro! Este sábado 12 de septiembre consulta cómo aplica el Hoy No Circula en calles de la Ciudad de México (CDMX) y en municipios del Estado de México (Edomex). Recuerda que ya casi es la quincena y una multa podría afectar tu cartera.

Antes de salir, revisa tu holograma y terminación de placa: un descuido de unas horas puede terminar convirtiéndose en una multa de varios miles de pesos.

Este sábado, los vehículos con holograma 1 y placas con terminación impar, es decir, 1, 3, 5, 7 o 9, deberán permanecer fuera de circulación durante el horario establecido.

El programa opera de las 5:00 a las 22:00 horas, y las restricciones dependen del color del engomado, el holograma de verificación y el último dígito de la placa.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

En el Estado de México, circular en un día restringido implica una multa de 20 UMA dependiendo del supuesto aplicable, es decir, aproximadamente entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

Además del golpe a la cartera, dependiendo de las circunstancias, el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular. Antes de salir, revisa tu holograma y terminación de placa: un descuido de unas horas puede terminar convirtiéndose en una multa de varios miles de pesos.

Vehículos que SÍ pueden circular el sábado

Sin embargo, hay ciertos vehículos que sí pueden andar sin restricciones, ya que ayudan a disminuir las emisiones contaminantes y son considerados indispensables para algunas actividades cotidianas, entre ellos:



Autos con Holograma Exento

Autos con pase turístico

Motocicletas

Vehículos de emergencia, como ambulancias y patrullas

Transporte público

Autos conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización.

Pero si tu carro tiene placas foráneas, los conductores deberán cumplir con el reglamento de tránsito de la CDMX, por lo que, en caso de cumplir con estas características, también deberán guardarse en casa o circular con un permiso especial.

