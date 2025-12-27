¿Hay contingencia ambiental? Hoy No Circula este sábado 27 de diciembre de 2025

Entérate aquí cómo quedó el Hoy No Circula sabatino este 20 de diciembre de 2025 que se aplicará en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) de acuerdo al calendario oficial.

A pesar de la activación de la Contingencia Ambiental el día 25 de diciembre, las autoridades comunicaron que la medida fue suspendida y por ahora el programa Hoy No Circula funciona con normalidad.

Qué coches no circulan este sábado 27 de diciembre

Al ser el último sábado, el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente es muy claro. Si tu coche tiene los siguientes distintivos, no podrá circular por la capital ni por la zona metropolitana:



Holograma 1: Con terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9 (números nones). Holograma 2: Todos los vehículos con este holograma descansan parejo, sin importar el número de su placa.

Recuerda que la restricción empieza desde las 5:00 AM y termina a las 10:00 PM, así que planea bien tus traslados si vas a realizar compras o visitas familiares.

El programa Hoy No Circula del sábado 17 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación NON. |Sitio oficial Sedema

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula

No pienses que por salir de la CDMX ya estás libre de reglas. El programa es vigente en 18 municipios colindantes del Edomex, donde las patrullas ambientales también vigilan el cumplimiento de la norma. Algunos de estos municipios son:



Ecatepec, Nezahualcóyotl y Naucalpan.

Tlalnepantla, Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli.

Atizapán, Huixquilucan y Valle de Chalco.

Si te detienen en cualquiera de estas zonas y te tocaba descansar, podrías enfrentar sanciones administrativas iguales a las de la Ciudad de México.

Los vehículos que sí pueden circular

Existen vehículos que tienen "pase libre" todos los días del año, incluso en sábados de restricción. Estos son:



Híbridos y Eléctricos: Aquellos con hologramas de bajas emisiones.

Aquellos con hologramas de bajas emisiones. Hologramas 0 y 00: Los autos con verificación vigente de este tipo.

Los autos con verificación vigente de este tipo. Motocicletas: Estos vehículos no entran en las restricciones del programa.

Estos vehículos no entran en las restricciones del programa. Transporte especial: Ambulancias, servicios funerarios o autos que transporten a personas con discapacidad con su placa oficial.

Cuáles son las multas por no seguir el Hoy No Circula

No respetar el Hoy No Circula sale bastante caro. Con el valor de la UMA en $113.14 pesos para este año, la multa por circular en día prohibido puede ir desde los 2 mil 263 pesos hasta los 3 mil 394 pesos.

Además del golpe económico, corres el riesgo de que tu vehículo sea remitido al corralón, lo que implica gastos extra de grúa y días de almacenaje. Es mejor revisar dos veces tu holograma antes de salir.