Activan el Hoy No Circula hoy 10 de septiembre; estos son los vehículos que no pueden salir

¡OJO con las multas! Consulta si tu vehículo puede salir a las calles de la Ciudad de México (CDMX) y en los municipios del Estado de México (Edomex). Recuerda que si no respetas el programa del Hoy No Circula, puedes estar pagando multas de más de 3 mil pesos. Aquí te decimos cómo aplica y qué engomado no puede salir de casa este jueves 10 de septiembre.

Estos son los vehículos que no pueden salir este jueves 10 de septiembre

Las medidas del Hoy No Circula aplican en todas las alcaldías de la CDMX y los 40 municipios del Estado de México. Estas son las características de los vehículos que no pueden circular:



Autos con terminación de placas 1 y 2

Hologramas 1 y 2

Autos con engomado verde

Recuerda que la restricción del programa se aplicará en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas.

Hoy jueves no circulan los autos con engomado verde.|“Camegalopolis”

Pero hay ciertos vehículos que sí pueden andar sin restricciones, ya que ayudan a disminuir las emisiones contaminantes y son considerados indispensables para algunas actividades cotidianas, entre ellos:



Autos con Holograma Exento

Autos con pase turístico

Motocicletas

Vehículos de emergencia, como ambulancias y patrullas

Transporte público

Autos conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización.

Si tu carro tiene placas foráneas, los conductores deberán cumplir con el reglamento de tránsito de la CDMX, por lo que, en caso de cumplir con estas características, también deberán guardarse en casa o circular con un permiso especial.

Así funciona el calendario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Si te interesa consultar qué día no puede salir tu carro durante la semana, aquí te decimos cómo funciona el calendario del Hoy No Circula:

