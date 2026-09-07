Este lunes no todos podrán salir: Lista de autos con restricciones por el cambio del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Si este lunes 10 de agosto vas a sacar el auto para comenzar la semana, hay una revisión que conviene hacer antes de encender el motor: placas, engomado y holograma. El Hoy No Circula cambia con el inicio del lunes y algunos vehículos tendrán prohibido circular en la CDMX y el Estado de México .

Para este día, la restricción corresponde a los vehículos con engomado amarillo y placas terminadas en 5 o 6, siempre que tengan holograma 1 o 2 ; si tu automóvil cumple con estas características, tendrás que considerar otra forma de traslado.

Antes de salir, revisa estas tres características de tu auto

El inicio de una nueva jornada también implica el cambio de los vehículos que deben suspender su circulación; por eso, antes de incorporarte al tránsito conviene revisar tres datos que aparecen directamente en tu automóvil:



Color del engomado.

Último número de la placa.

Tipo de holograma.

Para este lunes, los automóviles que coincidan con engomado amarillo, terminación 5 o 6 y holograma 1 o 2 son los que deberán respetar la restricción.

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Circular con restricción puede terminar en multa, grúa y depósito

Ignorar el Hoy No Circula puede convertirse en un gasto mayor al que muchos conductores calculan antes de salir.

La sanción por circular cuando el vehículo tiene restricción puede ser de entre 20 y 30 UMA , por lo que la multa puede superar los 3 mil pesos, dependiendo del valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización.

Pero la infracción no necesariamente termina ahí. Dependiendo de las circunstancias, el vehículo puede ser trasladado a un depósito vehicular, lo que implicaría sumar los costos del servicio de grúa y el tiempo que permanezca bajo resguardo.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿En dónde aplica el Hoy No Circula este lunes?

El programa opera en las 16 alcaldías de la CDMX y en municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.