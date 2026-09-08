Échale un ojo a tus placas; así queda el Hoy No Circula en la CDMX para el martes

Este martes 8 de septiembre de 2026 toca descansar a los vehículos con engomado rosa y placas terminadas en 7 y 8, cuando cuentan con holograma de verificación 1 o 2 la Ciudad de México y el Estado de México.

Para los hologramas 1, la restricción depende también de la terminación par o impar de la placa; los vehículos con holograma 2 tienen una restricción más amplia. El programa opera normalmente de 5:00 a 22:00 horas.

Los autos con holograma 0 y 00, así como eléctricos e híbridos, están exentos en condiciones normales.

Hoy No Circula martes|CAMe

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

En el Estado de México, la restricción alcanza los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México que participan en el programa:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

La autoridad mexiquense también contempla reglas del programa para las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

En la Ciudad de México, el programa aplica en sus 16 alcaldías.

La restricción habitual es de 5:00 a 22:00 horas. Ojo: estos horarios pueden modificarse si las autoridades activan una contingencia ambiental y aplican medidas extraordinarias.

¿Cuánto cuesta la multa por no respetar el Hoy No Circula?

En el Estado de México, circular en un día restringido implica una multa de 20 UMA dependiendo del supuesto aplicable, es decir, aproximadamente entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

Además del golpe al bolsillo, dependiendo de las circunstancias, el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular. Antes de salir, revisa tu holograma y terminación de placa: un descuido de unas horas puede terminar convirtiéndose en una multa de varios miles de pesos.